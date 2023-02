Steven Seagal : l'acteur décoré par Vladimir Poutine

Steven Seagal et Vladimir Poutine sont amis depuis de nombreuses années. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine dure depuis plus d'un an, le dirigeant a remis à l'acteur "l'Ordre de l'Amitié".

Steven Seagal décoré par Vladimir Poutine Depuis de nombreuses années, Steven Seagal fait davantage parler de lui pour ses frasques ainsi que pour ses positionnements politiques. Le comédien a notamment été accusé à plusieurs reprises de harcèlement, de viol et d'agressions sexuelles. Il s'est par ailleurs rapproché de plusieurs chefs d'État autoritaires comme Alexandre Loukachenko, Nicolás Maduro ou encore Vladimir Poutine. Beyond the Law ©Cinedigm Lundi 27 février 2023, le président russe a remis à l'acteur, également connu sous le surnom "Saumon agile", "l'Ordre de l'Amitié". Une décoration décernée pour "sa grande contribution au développement de la coopération culturelle et humanitaire internationale" d'après le site juridique officiel du gouvernement russe (via Le Parisien). Un grand admirateur du président russe Amis depuis plusieurs années, Vladimir Poutine et Steven Seagal partagent une passion pour les arts martiaux. En 2016, le dirigeant remettait un passeport russe à l'acteur de Nico et Piège en haute mer, déclarant alors vouloir œuvrer pour " la normalisation" des rapports entre la Russie et les États-Unis. En août 2023, Steven Seagal a apporté son soutien à Denis Pouchiline, chef des séparatistes prorusses de Donetsk, en Ukraine. Quelques mois plus tard, en octobre, il déclarait dans un message vidéo enregistré pour l'anniversaire de celui qu'il considère comme "l'un des plus grands dirigeants du monde" : J’espère vraiment, et je prie pour qu’il reçoive le soutien, l’amour et le respect dont il a besoin. Et que toutes les tribulations actuelles se termineront bientôt, que l’on vivra dans un monde en paix.