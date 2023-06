Steven Spielberg avait beaucoup de peine pour Drew Barrymore durant "E.T"

Devant l'enfance difficile de Drew Barrymore, Steven Spielberg s'est senti impuissant sur le tournage de "E.T., l'extra-terrestre" (1982). Cette dernière aurait même voulu qu'il soit son père.

L'enfance difficile de Drew Barrymore

Film majeur au sein de l'imposante filmographie de Steven Spielberg, E.T., l'extra-terrestre (1982) a marqué toute une génération de spectateurs. Le film met en scène un alien qui atterrit sur Terre. Si la créature trouve refuge dans une résidence de banlieue et se lie d'amitié avec le jeune Elliot, elle est également rapidement traquée par l'armée. Grâce au talent de Spielberg, cette "simple" histoire en aura ému plus d'un.

Du côté des personnes impliquées, l'expérience E.T a également été importante. Ce fut en effet le second rôle de Drew Barrymore, âgée alors de sept ans à la sortie du film. L'actrice a par la suite eu des rôles notables dans Scream (1996), Charlie et ses drôles de dames (2000) ou encore Le Come-Back (2007). Son travail avec Steven Spielberg semble néanmoins l'avoir grandement marquée. Et la raison n'est malheureusement pas si joyeuse.

Drew Barrymore n'a en effet pas eu une enfance facile. Dans ses mémoires, elle décrivait déjà son père comme "un ivrogne violent". Ce dernier, l'acteur John Drew Barrymore décédé en 2004, l'aurait même "jetée contre un mur" lorsqu'elle n'avait que trois ans. Elle raconte alors dans un portrait de Vulture que Steven Spielberg était "la seule figure parentale qu'elle n'ait jamais eue". A tel point qu'elle aurait carrément demandé au réalisateur s'il pouvait être son père. Le cinéaste ne put lui répondre autre chose que "non", avant d'accepter d'être son "parrain".

Steven Spielberg impuissant pendant E.T

Face à cette situation, Steven Spielberg était évidemment mal. Mal de ne pouvoir rien faire pour aider cette enfant qui, d'après lui, vivait des choses qui n'étaient pas de son âge. Totalement impuissant, il ne pouvait au final être qu'un "conseiller" pour elle.

Elle restait debout bien après l'heure du coucher. Elle allait dans des endroits dont elle aurait dû seulement entendre parler, et vivait une vie à un très jeune âge qui, je pense, l'a privée de son enfance. Pourtant, je me sentais très impuissant parce que je n'étais pas son père. Je ne pouvais être qu'une sorte de conseiller pour elle.

Drew Barrymore - E.T ©Universal Pictures

Le réalisateur a cependant essayé de créer le meilleur environnement possible pour Drew Barrymore sur le tournage. Il aurait notamment tout fait pour la laisser croire qu'E.T était un vrai extraterrestre et pas une simple marionnette.

Je ne voulais pas faire détruire cette illusion. J'ai donc simplement dit : "E.T est tellement spécial qu'il a huit assistants. Moi je suis le réalisateur, et je n'ai qu'un seul assistant.

En plus de ce petit mensonge pour ne pas gâcher davantage l'enfance de Drew Barrymore, Steven Spielberg s'est montré attentionné en l'emmenant à Disneyland ou en lui offrant un chat nommé Gertie.