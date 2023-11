Steven Spielberg a fait une belle surprise à des collégiens français

Dans un geste exceptionnel, le célèbre réalisateur Steven Spielberg a adressé un message vidéo personnel aux élèves du club de cinéma du collège Wolf à Mulhouse. Cette surprise fait suite à la réalisation d'un court-métrage par les élèves, en hommage à son œuvre.

Steven Spielberg : son beau geste pour des collégiens français

Steven Spielberg a beau être l'un des réalisateurs les plus célèbres de la planète, il a également la réputation d'être quelqu'un de très empathique et généreux. On en veut pour nouvelle preuve son récent geste envers des collégiens de Mulhouse dans la région Grand-Est qui ont eu la surprise de découvrir un message vidéo du maître après la présentation de l'un de leurs courts-métrages dans le cadre d'un ciné-club, qui défendait son dernier film, The Fabelmans.

En effet, treize collégiens du lycée Wolf a Mulhouse ont créé un court-métrage de huit minutes intitulé "Une Étoile" dans lequel quatre adolescents, surpris de découvrir une critique négative de The Fabelmans, décident de séquestrer le journaliste, et de lui présenter un questionnaire détaillé sur l'œuvre de Steven Spielberg.

Les élèves estomaqués

Le court-métrage ne se contente pas de défendre verbalement l'œuvre de Steven Spielberg ; il rend également hommage à son style cinématographique. Les élèves, guidés par leur professeur, ont méticuleusement incorporé des éléments stylistiques caractéristiques de Spielberg, tels que des plans de caméra uniques et une utilisation emblématique de la musique, capturant ainsi l'essence de son art.

À la fin de la présentation du court-métrage, les collégiens de Mulhouse ont eu la surprise de découvrir un message vidéo de Steven Spielberg himself les remerciant, et les félicitant pour leur travail. Les jeunes cinéphiles n'en croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles.

France 3 Grand Est a consacré un reportage à ce moment qui restera sans aucun doute gravé à jamais dans la mémoire de ces adolescents. Il est à découvrir ci-dessous :