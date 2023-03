Steven Spielberg estime un des ses films "assez parfait"

Steven Spielberg, comme beaucoup de réalisateurs, n'apprécie pas particulièrement revoir ses films. Mais il y en a un en particulier qu'il revoit régulièrement et qu'il estime franchement plutôt proche de la perfection...

La légende Steven Spielberg

A 76 ans, Steven Spielberg est toujours au top de sa forme. Preuve en est avec son dernier film The Fabelmans, qui s'inspire de sa propre jeunesse. Il faut dire que, là où certains réalisateurs de sa génération ont levé le pied ou ne connaissent plus le succès, le cinéaste américain est toujours au premier plan.

Cinéaste célébré par ses pairs comme par le public de tous les temps, actuellement réalisateur ayant généré le plus de recettes au box-office mondial, Steven Spielberg compte toujours autant dans le cinéma d'aujourd'hui.

Un film culte de Spielberg...adoré par Spielberg

Au cours de son immense carrière, Steven Spielberg a réalisé bon nombre de films devenus légendaires : Les Dents de la mer, Rencontres du troisième type, E.T., l'extra-terrestre, la saga Indiana Jones, Jurassic Park, La Liste de Schindler , Il faut sauver le soldat Ryan... Dans un récent entretien avec l'animateur Stephen Colbert, le metteur en scène a souligné qu'il n'avait pas pour habitude de revoir ses anciens films. Cependant, il fait une exception sur un film qu'il revoit régulièrement avec ses enfants. Il s'agit d'E.T. L'Extraterrestre :

Je voulais être là avec eux lorsqu'ils ont vu E.T. pour la première fois. Je ne veux pas qu'ils le voient sans que leur père soit là, particulièrement par rapport aux scènes qui font peur au début. (...) Parfois, j'y vois des choses que j'avais l'intention de faire et que je n'ai pas faites, et parfois, j'y vois des idées qui auraient été meilleures, avec toutes ces années de recul. Mais dans l'ensemble, "E.T." est un film plutôt parfait. C'est l'un des quelques films que j'ai faits que je peux voir et revoir.

E.T., L'extra-terrestre ©Universal Pictures

Sorti en 1982, E.T L'Extraterrestre suit la rencontre touchante entre un jeune garçon et un extra-terrestre. À sa sortie, le film avait été plébiscité par la critique et a détenu pendant 11 ans le record du film le plus rentable de tous les temps.