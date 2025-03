Steven Spielberg prépare un nouveau film prometteur avec cette grande star

Steven Spielberg prépare un nouveau long-métrage. Si celui-ci reste assez secret pour le moment, les premières photos de son tournage viennent de fuiter.

Steven Spielberg retourne à la science-fiction avec David Koepp

Quatre ans après la sortie de son film le plus personnel, The Fabelmans, Steven Spielberg prépare son retour avec un long-métrage au genre très différent. Cette fois, il reviendra à la science-fiction avec un film dont le titre officiel n’est pas encore connu, mais qui pourrait s’appeler The Dish ou Disclosure. On ne sait pas encore exactement de quoi parlera l’intrigue du long-métrage. Mais on sait qu’elle aura un rapport avec les OVNI.

Le projet est prometteur, puisque Steven Spielberg a déjà signé des chefs d’œuvre du cinéma de science-fiction. Et le célèbre cinéaste a même écrit le scénario de son prochain film. Pour cela, il s’est aidé de David Koepp, avec qui il a déjà travaillé à de nombreuses reprises. Ce dernier avait écrit les scripts de Jurassic Park et sa suite, Le Monde perdu, ainsi que ceux de La Guerre des mondes et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal.

Premières photos d’Emily Blunt sur le tournage

Quel que soit son titre, le tournage du nouveau film de Steven Spielberg a récemment débuté. Pour le moment, c’est du côté du New Jersey que le cinéaste a posé ses caméras. Et les premières images des prises de vue ont fuité sur les réseaux sociaux.

Les 1ères images d'Emily Blunt et Wyatt Russell sur le tournage du prochain film de Steven Spielberg ! pic.twitter.com/692ZFRmXFg — StudioZodiac (@Stud_Zodiac) February 26, 2025

Les photos montrent surtout Emily Blunt, qui portera le long-métrage. On la voit notamment en discussion avec Steven Spielberg, ou aux côtés de Wyatt Russell. Celui qui joue John Walker dans le MCU tiendra lui aussi un rôle important dans le film.

Une distribution pleine d'acteurs en vogue

Steven Spielberg a aussi réuni deux autres acteurs en vogue pour son nouveau film : Josh O’Connor et Colman Domingo. Le cinéaste a également fait appel à Colin Firth, qu’il dirigera pour la première fois. Eve Hewson, l’interprète de Rebecca dans la série Bad Sisters, sera aussi de la partie.

Universal a fixé la date de sortie du nouveau film de Steven Spielberg au 12 juin 2026. Avant cela, Emily Blunt apparaîtra dans The Smashing Machine aux côtés de Dwayne Johnson, à qui elle a déjà donné la réplique dans Jungle Cruise. Le film n’a pas encore de date de sortie, mais devrait être dévoilé cette année. De son côté, Wyatt Russell reviendra dans le prochain film Marvel, Thunderbolts*. Celui-ci sortira le 30 avril prochain dans les cinémas français.