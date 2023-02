Steven Spielberg remercie Tom Cruise d'avoir "sauvé" Hollywood

Au déjeuner des nommés aux Oscars 2023, Tom Cruise et Steven Spielberg se sont retrouvés et le légendaire réalisateur a chaleureusement félicité le non moins légendaire acteur pour la réussite de "Top Gun : Maverick". Un beau moment entre deux géants d'Hollywood.

Deux géants se retrouvent

La scène a lieu lors du déjeuner pré-Oscars, qui s'est tenu le 13 février 2023 au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles. Le cinéaste Steven Spielberg, géant d'Hollywood, y était, comme les 181 autres nommés pour la 95e cérémonie des Oscars. Comme rapporté par Variety, il semblerait que Tom Cruise ait capté toute la lumière lors de cet événement, ne pouvant faire trois pas sans être assailli de félicitations, remerciements, questions par ses pairs. Et parmi ceux qui se sont pressés à sa rencontre, il y a eu Steven Spielberg, aka le plus grand cinéaste américain en activité.

La Guerre des mondes ©United International Pictures

Les deux hommes ont travaillé ensemble à deux reprises, le réalisateur dirigeant l'acteur dans Minority Report puis La Guerre des mondes, deux grandes réussites de Steven Spielberg. Même si leur collaboration n'a pas toujours été idyllique, celle-ci a été néanmoins fructueuse, et les imaginer se réunir à nouveau est une idée des plus séduisantes. Mais en attendant, c'est donc à ce déjeuner entre nommés qu'ils se sont retrouvés, et Steven Spielberg a transmis à Tom Cruise un magnifique compliment.

"Tu as sauvé les miches d'Hollywood"

Lors d'un échange capté en vidéo (en tête d'article), on peut voir Steven Spielberg et Tom Cruise se saluer chaleureusement. Si on ne perçoit pas leurs paroles au début de l'échange, on entend très bien la fin de celui-ci, quand le réalisateur de Jurassic Park et The Fabelmans déclare à l'acteur et producteur de Top Gun : Maverick qu'il vient de "sauver Hollywood".

Tu as sauvé les miches d'Hollywood et tu as probablement aussi sauvé la distribution en salles. Sérieusement, "Top Gun : Maverick" a probablement sauvé l'industrie du cinéma.

Pouvait-on faire de plus joli compliment relativement à Top Gun : Maverick, qui a effectivement revigoré l'expérience cinématographique en 2022 ? Sa réception critique a été élogieuse, et le public mondial s'est rendu en nombre pour le découvrir dans les cinémas, pour en faire un phénomène au box-office mondial avec plus de 1,48 milliard de dollars de recettes.