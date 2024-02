"C'est le meilleur film que j'aie fait" : Steven Spielberg révèle son film préféré de sa carrière

Dans une récente interview, Steven Spielberg a déclaré quel était son film préféré de son impressionnante filmographie. Il s'agit sans surprise de "La Liste de Schindler" sorti en 1994. Un film très personnel pour le réalisateur.

Steven Spielberg dévoile le film préféré de sa filmographie

Steven Spielberg, l'un des réalisateurs les plus influents et acclamés de l'histoire du cinéma, a une filmographie qui traverse des décennies et englobe une variété impressionnante de genres.

Connu pour avoir façonné le paysage cinématographique moderne avec des films emblématiques tels que Les Dents de la Mer, E.T. l'extra-terrestre, Jurassic Park ou encore la saga Indiana Jones, Spielberg a non seulement défini le blockbuster moderne, mais a également exploré des thèmes profonds et historiques dans des œuvres comme Il faut sauver le soldat Ryan ou encore Munich. Sa capacité à mêler divertissement grand public et narrations significatives a solidifié sa réputation comme un conteur d'exception.

Parmi ce catalogue remarquable, un film se démarque comme étant le plus cher à Steven Spielberg lui-même : La Liste de Schindler. Dans une interview récente pour The Hollywood Reporter, Spielberg a partagé ses réflexions sur cette œuvre, la qualifiant de "meilleur film qu'il a jamais fait". Cette déclaration puissante souligne l'importance personnelle et professionnelle du film pour le réalisateur.

"C'est le meilleur film que j'aie fait", a-t-il déclaré. "Je ne vais pas dire que c'est le meilleur film que je ferai jamais. Mais actuellement, c'est celui dont je suis le plus fier."

Un film très personnel

Sorti en 1994, La Liste de Schindler est un drame historique poignant qui raconte l'histoire vraie d'Oskar Schindler (incarné par Liam Neeson), un industriel allemand qui a sauvé plus de 1 100 Juifs pendant l'Holocauste en les employant dans ses usines.

Le film, qui a remporté sept Oscars, dont celui du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur, est souvent cité comme l'un des films les plus importants sur l'Holocauste.

Pour Steven Spielberg, dont les propres ancêtres ont survécu aux horreurs de cette période, réaliser La Liste de Schindler était une démarche profondément personnelle, une exploration de son héritage juif et une contribution à la mémoire collective de l'Holocauste.