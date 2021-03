Steven Spielberg va réaliser un film sur son enfance

Nous sommes toujours aussi impatients de découvrir son remake de "West Side Story" et Steven Spielberg planche déjà sur son projet sujet. Un film qui s'annonce très intime et qui a déjà trouvé son premier rôle féminin principal.

Steven Spielberg ne chôme pas

Steven Spielberg est l'un des patrons du cinéma américain. Depuis des décennies, il se forge une filmographie incroyable. Un mélange entre des projets intimes et des œuvres composées pour séduire le grand public. S'il ne reviendra pas pour réaliser Indiana Jones 5, n'espérez pas de lui qu'il va se tourner les pouces. On meurt évidemment d'impatience de voir son West Side Story. Ce remake s'est trouvé un nouveau point de chute au 8 décembre 2021 à cause de la crise sanitaire. Rageant de se dire qu'un film de Steven Spielberg est prêt sans qu'on ne puisse le voir. Dernièrement, on apprenait qu'il allait produire sur Netflix, avec les créateurs de Stranger Things, l'adaptation du livre de Stephen King, Le Talisman. Bonne nouvelle, bien que l'on préfère guetter sa prochaine tentative derrière la caméra.

Un nouveau projet sur les rails

Deadline nous apprend qu'il est en train de plancher sur un film sans titre qui sera librement inspiré de sa propre enfance. Une période de la vie qu'il a déjà beaucoup abordé dans ses précédentes œuvres et avec laquelle on le sait à l'aise. Le projet est d'autant plus intéressant qu'il va évoquer son propre vécu lors de ses années en Arizona. Ce n'est pas la première fois qu'il met de lui dans son cinéma mais on sent ici qu'il veut se dévoiler encore plus sans se cacher derrière une pure fiction. Sur le papier, ça s'annonce tout simplement immanquable pour ses fans et possiblement l'un de ses films les plus émouvants. La production se fait sous la bannière Amblin Partners et Tony Kushner se charge d'écrire le scénario.

E.T., l'extra-terrestre ©Universal Pictures

Le début des prises de vues est envisagé pour l'été prochain. Une date de sortie pourrait tomber quelque part en 2022 si tout se goupille bien. Le casting doit maintenant être constitué et Deadline annonce déjà un potentiel premier nom : Michelle Williams. L'actrice serait en négociations pour décrocher l'un des rôles principaux qui sera - on vous le donne en mille - inspiré par la mère de Steven Spielberg. Des enfants sont logiquement cherchés pour enrichir la distribution et l'un d'eux va camper un alter-ego du metteur en scène.