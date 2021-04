Steven Yeun (The Walking Dead) au casting du prochain film de Jordan Peele

Depuis son départ de "The Walking Dead", Steven Yeun enchaîne les films d'auteur primés dans les plus prestigieuses cérémonies. Son prochain projet reste encore secret, mais il retrouvera pour l'occasion le réalisateur oscarisé Jordan Peele. Un metteur en scène que l'acteur connait bien...

Steven Yeun : de la gloire TV au succès cinématographique

En 2010, un jeune acteur coréano-américain apparaît dans la première saison de la nouvelle série The Walking Dead. A l'époque, le public ne savait pas encore qu'il deviendrait l'une des têtes d'affiches du show. En effet, dans la peau de Glenn, Steven Yeun sera un des acteurs phares de la série. Il sera également un des personnages les plus appréciés par les fans. Sa disparition (brutale) de The Walking Dead aurait pu sonner comme une disparition progressive du comédien derrière les écrans (cela est récurrent pour bon nombre d'ex-acteurs de séries populaires).

Glenn (Steven Yeun) - The Walking Dead ©AMC

Pourtant, Steven Yeun va rapidement rebondir en alternant productions américaines et sud-coréennes. Ainsi, on le voit dans Okja, Sorry to Bother You, Burning et Minari. Pour ce dernier, Yeun livre une prestation remarquée qui fera de lui le premier acteur sino-américain à être nommé dans cette catégorie. Si la concurrence sera rude face à Anthony Hopkins pour The Father, Gary Oldman pour Mank ou encore Chadwick Boseman pour Le Blues de Ma Rainey, le comédien de 37 ans est déjà rentré dans l'Histoire de l'Académie.

Retrouvailles horrifiques ?

Steven Yeun avait déjà collaboré avec Jordan Peele pour les besoins de sa série La Quatrième Dimension. Ce sera toutefois la première fois que l'acteur sera dirigé au cinéma par le réalisateur de Get Out. Pour le moment, on ne sait rien du long-métrage. Connaissant le cinéaste, il y a de fortes chances qu'il soit de genre horrifique, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Toutefois, Peele s'est entouré d'acteurs rodés aux histoires d'horreur. En effet, en plus de Steven Yeun, Daniel Kaluuya est également en négociations pour jouer dans le film. Celui qui a déjà travaillé avec le réalisateur sur Get Out, rejoindrait ainsi Yeun mais également Keke Palmer qui a trouvé la célébrité grâce à la série horrifique Scream Queens.

Rappelons que Steven Yeun est également sur d'autres projets sériels. Il est ainsi la voix du personnage principal d'Invincible, la série d'animation super-héroïque lancée par Robert Kirkman (The Walking Dead), et disponible sur Amazon. A côté de cela, il rejoindra le casting de Beef, nouvelle dramédie produite par Netflix.