Pedro Amoldovar réunit Ethan Hawke et Pedro Pascal pour un western en réponse à "Brokeback Mountain"

Avant de s'appliquer à mettre en scène Cate Blanchett dans "A Manual for Cleaning Women", Pedro Almodovar va tourner cet été un western intitulé "Strange Way of Life", avec Pedro Pascal et Ethan Hawke dans les rôles principaux. Un film que le cinéaste envisage comme une réponse à "Brokeback Mountain".

Pedro Almodovar, une séquence expérimentale et inédite

Lr grand cinéaste espagnol Pedro Almodovar, dont les deux derniers longs-métrages Douleur et gloire et Madres paralelas ont été couronnés de succès, va tourner en août son nouveau projet dans le sud de l'Espagne, et ce projet est plein de promesses. À la manière du court-métrage qu'il a réalisé avec Tilda Swinton, La Voix humaine, c'est de nouveau sur un format court qu'il va exercer son talent de metteur en scène pour Strange Way of Life, un western anglophone d'une durée de 30 minutes. Ce n'est que sa deuxième réalisation dans cette langue, après celle avec Tilda Swinton.

Tilda Swinton - La Voix humaine ©Sony Pictures

On aura donc un duo de courts-métrages en anglais, une préparation idéale pour son prochain long-métrage avec Cate Blanchett, lui aussi anglophone : A Manual for Cleaning Women. Lancé dans une séquence expérimentale de sa filmographie, il est associé pour ce western avec la maison de luxe Saint Laurent, associée à la production et à la création de costumes. Et ce qu'on sait de l'histoire de Strange Way of Life et du casting génère une furieuse envie.

Pedro Pascal et Ethan Hawke en as de la gâchette

Au casting, que du grand : Pedro Pascal, tout juste sorti de la production de la série The Last of Us, et Ethan Hawke, actuellement à l'affiche de Black Phone. Dans une interview donnée à IndieWire, Pedro Almodovar explique qu'ils joueront deux hommes de l'Ouest dans la force de l'âge, qui "vivent d'une étrange manière". D'où le titre de son film, inspiré de la chanson portugaise d'Amalia Rodrigues Estranha forma de vida. Pedro Pascal sera le gunslinger Silva et Ethan Hawke le shériff Jake, deux hommes qui se connaissent mais ne se sont pas vus depuis 25 ans. Que vont réserver leurs retrouvailles ?

Il y aura un affrontement final entre eux, mais l'histoire est réellement très intime. (...) La masculinité est un des sujets du film.

Pedro Almodovar revient aussi sur l'opportunité qu'il avait eue de réaliser Brokeback Mountain, avant que finalement Ang Lee ne prenne le projet, avec le grand succès qui a suivi. L'auteur de Talons aiguilles et Tout sur ma mère explique ainsi qu'il n'a pas voulu s'engager sur un projet où sa liberté aurait été limitée par la machine hollywoodienne. Avec une douce ironie, il lâche donc que ""Strange Way of Life" pourrait être ma réponse à Brokeback Mountain." A-t-on récemment vu une proposition aussi sexy ? Bien sûr que non.