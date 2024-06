Street Fighter : le nouveau film a une date de sortie

Malgré le départ récent des réalisateurs de "La Main", annoncés sur le projet, Sony Pictures a annoncé quand on pourra découvrir la nouvelle adaptation du célèbre jeu vidéo "Street Fighter".

Le 3e essai sera-t-il le bon ?

Au jeu des adaptations pour le cinéma de franchises de jeux vidéo, force est de constater que le box-office et le public sont souvent perdants. Combien y a-t-il d'odieux ratés (coucou Paul W. S. Anderson) pour un Silent Hill ? Combien de catastrophes financières pour un Super Mario Bros., le film (1,36 milliard de dollars de recettes) ?

Super Mario Bros., le film ©Universal Pictures

Malgré les turbulences permanentes que traverse ce genre d'adaptations, l'échec d'un film, voire de plusieurs, ne remet cependant pas en question l'attractivité des nouveaux projets. Ce pourquoi l'annonce de la date de sortie du nouveau film Street Fighter éveille intensément la curiosité, et réveille l'espoir de voir un long-métrage réussi sur le jeu vidéo culte de combat Capcom.

Rendez-vous en 2026

Après le légendaire et globalement détesté Street Fighter de 1994 avec Jean-Claude Van Damme, il y a eu Street Fighter : La légende de Chun-Li avec Kristin Kreuk en 2009, sorti directement en vidéo en France. Celui-ci a fait encore pire que son prédécesseur, qui avait au moins eu le mérite de rapporter du billet vert (99,4 millions de dollars de recettes contre un budget de 35 millions de dollars). Échec financier, le film de 2009 est aussi jugé nul à l'unanimité, avec un score de 3% en note critique sur Rotten Tomatoes, ce qui ferait presque apprécier les 11% de Street Fighter.

Sony Pictures, en dépit de ces deux premiers films à oublier, ne compte cependant pas laisser tomber l'univers Street Fighter, et prépare donc avec les studios Legendary Pictures et Capcom un nouveau long-métrage. Jusque-là, les jumeaux australiens Danny et Michael Philippou (La Main) étaient annoncés à la réalisation mais viennent tout récemment de se retirer du projet pour travailler sur leur nouveau film d'horreur du côté d'A24. L'annonce officielle de la date de sortie de Street Fighter suggère donc qu'un réalisateur ou une réalisatrice doit être très proche d'officialiser sa participation.

Street Fighter est daté dans les salles américaines pour le 20 mars 2026. En plus de trouver quelqu'un pour réaliser le film, son casting reste aussi à constituer.