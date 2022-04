Streets of Rage : le créateur de la saga John Wick s'attaque à l'adaptation ciné

Que les amoureux des salles d’arcade et des jeux vidéo old school se réjouissent : la licence de bagarre « Streets of Rage » est bien partie pour connaitre une adaptation en live-action. Et pour chapeauter le projet, c’est un écrivain de la baston au cinéma qui a été désigné.

Streets of Rage : une saga culte

Dans les années 90, les licences issues de l’éditeur SEGA avaient le vent en poupe. On retrouvait ainsi des jeux cultes tels que Sonic, Alex Kidd, Sega Rally, Shinobi, Panzer Dragoon, Virtua Fighter ou bien encore… Streets of Rage. Ainsi, le jeu débarque sur la Megadrive en 1991. Le principe de ce beat’em all classique est assez simple : à un ou deux joueurs, le but est de traverser les stages en délivrant des coups à tous les ennemis que vous croisez sur votre route. Tout cela sur la bande-son géniale du japonais Yūzō Koshiro.

Cependant, à la différence d’autres jeux cultes similaires à cette époque (Double Dragon, Golden Axe etc…), Streets of Rage permet au joueur de disposer d’une grande palette d’enchainements. Sans compter qu’il peut interagir avec l’environnement en utilisant des armes qu’il trouve sur son chemin ((batte de baseball, bouteille, couteau). Bref, le jeu est une révolution !

Streets of Rage ©SEGA

Récemment, la licence est revenue pour un quatrième volet (sorti en 2020), preuve qu’elle n’a rien perdu de sa popularité. C’est ce qui lui permet donc d’attirer les yeux d’Hollywood qui compte bien en faire une digne adaptation cinématographique.

Derek Kolstad à la barre

Si SEGA a depuis bien longtemps perdu sa bataille avec Nintendo sur consoles, c’est bel et bien sur le terrain des salles obscures qu’elle compte de nouveau briller. En effet, avant le film Streets of Rage, c’est la saga ciné Sonic qui a ouvert le chemin, avec le succès que l’on connait. D’ailleurs, ce sera une nouvelle fois dj2 Entertainment (producteurs des deux Sonic) qui se chargera de la production du film. Selon Deadline, il sera assisté par Escape Artists, le studio à l’origine des films The Equalizer.

Si, pour le moment, le nom du réalisateur et des acteurs n’ont pas été dévoilés, on sait déjà qui sera le scénariste : Derek Kolstad. Ce dernier est loin d’être inconnu puisqu’il a crée et scénarisé l’une des plus grandes sagas de baston des années 2010 : John Wick. Egalement au script du film Nobody, on s’attend donc à ce qu’il récidive dans le bon sens avec le film Streets of Rage.

Attention toutefois au précédent grand jeu beat’em all qui fut adapté : Double Dragon. Le film sorti en 1994, et porté par Mark Dacascos, Alyssa Milano et Robert Patrick était resté dans les mémoires des gamers…pour de très mauvaises raisons.

Une chose est sure : avec tous les projets cinématographiques et télévisés que souhaite mettre en place SEGA d’ici les prochaines années, il semblerait que les jeux vidéo risquent de se faire une sacrée place au cinéma.