Suicide Squad : David Ayer pense que le Joker de Jared Leto n'a pas été assez vu

Le réalisateur de "Suicide Squad", David Ayer, s’est exprimé sur la performance de Jared Leto et le traitement du personnage du Joker dans le film sorti en 2016. Il a révélé qu’il aurait aimé voir plus des scènes de l’acteur dans le montage final du long-métrage, et qu'il était désolé du résultat...

Des années après sa sortie, Suicide Squad continue de faire parler. Mal reçu par le public et la critique à sa sortie, certains internautes cherchent toujours à comprendre les raisons pour lesquelles le film était si décevant. L’un des points d’interrogation du long-métrage était le personnage du Joker campé par Jared Leto, dont l’importance dans l’intrigue était presque insignifiante. David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, s’est exprimé sur la question. Répondant à un internaute sur Twitter, il a affirmé que la performance de Jared Leto dans la peau de l’ennemi juré de Batman était « magnifique », et qu’il était désolé pour l'acteur qu’on ne l’ait pas plus vu à l’écran. Le cinéaste a ainsi révélé que la plupart des scènes tournées qui contenaient le personnage ont été coupées au montage. Suicide Squad aurait dû être bien différent Cette révélation du réalisateur de Fury arrive seulement quelques semaines après qu’il a accusé Warner Bros d’avoir dénaturé l’arc narratif d’Harley Quinn qu’il avait prévu pour le film. Le studio aurait forcé le cinéaste à revoir sa version du personnage, qui devait à l’origine être la pièce centrale du long-métrage. La réduction du nombre de scènes du Joker dans le montage final pourrait avoir un lien avec celle de l’importance d’Harley Quinn dans l’histoire, puisque les deux personnages y sont très proches. Plusieurs facteurs laissent penser aux fans que Suicide Squad aurait pu être bien meilleur. Le fait que David Ayer n’ait eu droit qu’à six semaines pour écrire le scénario du film, et que Warner Bros soit intervenu pour imposer des changements d’intrigue au réalisateur par rapport à sa vision originale de l’histoire, sont deux des plus importants. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les fans continuent de parler du long-métrage sorti en 2016 aujourd’hui. Beaucoup sont curieux de savoir ce qu’il aurait donné si Ayer avait eu toute la liberté créative dont il aurait eu besoin pour raconter l’histoire qu’il avait en tête. C’est la même chose que pour le fameux Snyder Cut de Justice League, très régulièrement réclamé par les fans sur internet. Quoi qu’il en soit, il y a très peu de chances qu’une version différente du Suicide Squad de David Ayer, auxquelles seraient incorporées plus de scènes du Joker de Jared Leto, voit le jour.