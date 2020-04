Suicide Squad : David Ayer reconnaît avoir raté son portrait d'Harley Quinn

David Ayer s'est loupé avec "Suicide Squad" et reçoit encore aujourd'hui des critiques pour son travail. Mais le temps fait son oeuvre et il reconnaît, avec du recul, qu'il a pu se tromper dans certains choix, comme par exemple dans le traitement d'Harley Quinn.

On peut légitimement en vouloir à David Ayer d'avoir gâché un matériau aussi intéressant que Suicide Squad. Le film DC se plante à tant d'égards que le public et le presse n'ont pas été dupés. James Gunn essaiera de faire mieux avec sa suite, qu'il est en train de fignoler et qui reprend d'ailleurs certains éléments du premier film. Dont Harley Quinn ! Le personnage a obtenu une version qui plaît à la Warner, en bonne partie grâce à l'investissement de Margot Robbie. L'ex-copine du Joker connaît un meilleur destin que lui, Jared Leto n'aura normalement plus l'occasion de se maquiller pour l'incarner et Birds of Prey a statué sur la séparation du couple. Devenue un symbole féministe à la sauce DC, Harley Quinn n'a pourtant pas eu le traitement qu'elle aurait mérité dans Suicide Squad. Sous l'emprise d'un Joker qui est toxique pour elle, il y avait clairement mieux à faire.

David Ayer regrette sa Harley Quinn de Suicide Squad

Une internaute n'a pas manqué de le faire savoir à David Ayer via Twitter. Pour elle, montrer une femme dans une relation abusive est "politique", tout comme la manière de filmer l'est aussi. En outre, elle regrette qu'elle soit dépeinte "comme un objet". Le réalisateur ne s'est pas offusqué de cette remarque et a répondu avec beaucoup d'élégance, signalant ainsi qu'il a conscience de ses erreurs.

Je retweete car c'est très judicieusement écrit. Merci pour ça. Je grandis et j'apprends dans un monde en changement.

Birds of Prey a pu relever la barre à ce niveau avec une mise en scène qui élève carrément Harley Quinn en héroïne badass et fière de sa liberté. On attend maintenant de voir ce que James Gunn va faire du personnage et où elle pourra aller ensuite dans d'autres films DC. La représentation des femmes et la place qu'elles détiennent dans le cinéma sont plus que jamais des sujets qui intéressent avec la révolution déclenchée par la tornade #Metoo. Certaines erreurs ou mauvaises décisions ne peuvent plus passer inaperçues.

Toujours en ce qui concerne l'émancipation d'Harley Quinn, on vous conseille de vous tourner vers la série animée de DC qui porte le nom de l'héroïne. Elle parle justement de la tentative de l'anti-héroïne de sortir de sa relation toxique avec le Joker avec intelligence, modernité, humour et violence.