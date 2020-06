Suicide Squad : le Joker était très fidèle aux comics comme le prouve cette image

David Ayer, le réalisateur de "Suicide Squad" revient une fois de plus sur sa représentation du Joker par Jared Leto. Il apporte une preuve que son approche est très fidèle à la version de cet antagoniste culte dans les comics.

En 2016, David Ayer est chargé de réaliser Suicide Squad. Même si le film rapporte plus de 746 millions de dollars au box-office, les critiques sont désastreuses. Le public dénigre lui aussi le métrage notamment à cause de la représentation du Joker. Porté par Jared Leto cette version est détestée par tous et ne parvient pas à séduire le public. Pourtant, comme le rapporte une nouvelle fois David Ayer, son travail était très fidèle aux comics.

Un Joker fidèle aux comics

David Ayer a réagi à un tweet de l'un de ses fans. En effet, l'utilisateur T.J. Bravo a offert une comparaison édifiante entre le Joker de Suicide Squad et celui des comics. Il a mis en exergue la ressemblance entre cette figure cinématographique et sa genèse au sein des comics. Ainsi, ce fan démontre que le travail de David Ayer est très précis et en accord total avec le matériau de base. Et ce, quoi qu'en disent ses détracteurs.

Ainsi, David Ayer a réagi à cette comparaison qui vient lui donner raison. Toujours discrédité, un tel soutien doit lui permettre de souffler un peu. Le réalisateur a partagé le tweet de ce fan, affirmant que les images correspondent exactement à la façon dont il a conçu les looks du Joker. Il a ainsi ouvertement contré les critiques selon lesquelles sa représentation du clown n'était pas exacte. Une preuve édifiante que l'illustration de Jared Leto n'est pas aussi stupide qu'on veut bien le dire.

Cette approche permet ainsi de réhabiliter un peu la prestation de Jared Leto et surtout le look contesté du Joker dans Suicide Squad. T.J Bravo se base sur des références internationales pour comparer le Joker de Suicide Squad avec celui des comics. Il emprunte des images culte à des bandes dessinées qui le sont tout autant comme The Killing Joke par exemple. Un moyen de soutenir une fois de plus le hashtag #ReleaseTheAyerCut.