Super-héros malgré lui : cette blessure de Philippe Lacheau a perturbé le tournage

Philippe Lacheau a mal débuté le tournage de "Super-héros malgré lui" puisque l'acteur devait se remettre d'une blessure faite de manière assez ironique.

Philippe Lacheau a pu réaliser un véritable rêve de gosse avec Super-héros malgré lui (2022), celui de se transformer en super-héros. Enfin, pas totalement. Car comme toujours, l'acteur et sa bande ont abordé ce genre sous le prisme de la comédie. Ainsi, on découvre d'abord dans le film un comédien en galère nommé Cédric. Par miracle, l'acteur parvient à décrocher le premier rôle d'un film de super-héros. Sauf qu'après avoir emprunté le costume de son personnage, il est victime d'un accident de voiture qui perturbe sa mémoire. Se voyant dans le costume, il s'imagine être un vrai justicier qui doit faire régner l'ordre.

On retrouve aux côtés de Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali, accompagnés notamment de la très chouette Alice Dufour. Avec cette cinquième réalisation (en comptant les Babysitting co-réalisés avec Nicolas Benamou), le réalisateur a une fois de plus attiré un large public. À sa sortie en salles, Super-héros malgré lui avait frôlé les 2 millions d'entrées. Un bon score, bien que très en dessous du carton que fut Alibi.com 2 en 2023 avec plus de 4 millions d'entrées ! Reste que Philippe Lacheau peut s'en satisfaire, d'autant que le tournage n'a pas été qu'une partie de plaisir.

Comme il l'expliquait dans le dossier de presse du film, l'acteur et réalisateur a été victime d'une blessure, avant même le tournage. C'est en effet en jouant au football avec des amis que la vedette du film s'est fait une déchirure musculaire au mollet. Impossible pour lui de se rétablir totalement avant le début du tournage, qui devait se dérouler quelques semaines plus tard. La production a donc dû revoir ses plans et décaler le tournage des scènes d'action au plus tard. Les séquences plus "calme" ont alors été filmées en premier, tandis que Philippe Lacheau avait encore des béquilles. Puis, bien aidé par son kinésithérapeute, l'acteur a pu se remettre sur pied pour assurer dans des scènes où on le voit courir et fournir des efforts physiques.

Une parodie de Batman plutôt que de Jason Bourne

Sachant cela, on se dit que Philippe Lacheau a bien fait de repenser le concept de Super-héros malgré lui. Car avant de se lancer dans un détournement du film de super-héros, le réalisateur songeait à parodier la saga Jason Bourne. De la même manière, le long-métrage aurait présenté acteur victime d'un accident de voiture durant le tournage d’un film d’espionnage, avant de se prendre pour un véritable agent. Nul doute qu'un tel projet aurait pu impliquer davantage de scènes d'action. Mais Philippe Lacheau a finalement estimé que le genre de l'espionnage risquerait d'être trop sombre contrairement à l'univers super-héroïque qui peut facilement tendre vers la légèreté (même si des films de ce genre sont particulièrement sombres).

Philippe Lacheau a donc enfilé son costume de super-héros pour se la jouer Batman. Et comme pour ses prédécesseurs qui ont incarné Bruce Wayne, le costume n'était pas évident à porter comme il racontait :