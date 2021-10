Super-héros malgré lui : une affiche et une date pour le film de Philippe Lacheau

Trois ans après « Nicky Larson et le parfum de Cupidon », Philippe Lacheau fera son retour avec un nouveau défi de genre : "Super-héros malgré lui". Le réalisateur a dévoilé une première affiche et la date de sortie.

Philippe Lacheau et sa bande : une équipe qui cartonne

Devenu aujourd’hui un réalisateur incontournable de la comédie française, Philippe Lacheau part de très loin. En effet, 20 ans plus tôt, il décidait de se lancer à la radio, puis à la télévision avec sa bande de potes nommée « La bande à Fifi ». Cette troupe comique composée de lui-même, Tarek Boudali, Reem Kherici et Julien Arruti notamment, connaît un vif succès durant les années 2000 sur Canal+. Ainsi, ils interviennent régulièrement dans le Grand Journal pour jouer des sketchs tous plus délirants les uns que les autres.

À partir des années 2010, Philippe Lacheau (qui a déjà joué quelques petits rôles au cinéma) se lance dans la réalisation, accompagnée de sa fidèle équipe qui coscénarise et/ou joue un rôle devant la caméra. Ce nouveau défi est un succès avec Babysitting, Babysitting 2 et Alibi.com. Toutefois, le challenge le plus important de sa carrière arrive en 2019 avec Nicky Larson : le parfum de Cupidon, adaptation du manga culte City Hunter. Le film est salué par la critique et par les fans de l’œuvre - chose rare chez les lecteurs de manga qui dénigrent souvent les adaptations cinématographiques.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon ©Les Films du 24

Devenu aujourd’hui un metteur en scène très apprécié par le public car il propose des choses nouvelles dans le secteur codifié de la comédie populaire française, Philippe Lacheau s’attaque désormais à un gros morceau avec Super-héros malgré lui, un des rares films de super-héros made in France.

Une première affiche au sol

Le metteur en scène préparait donc un projet de taille avec Super-héros malgré lui. Toujours sur le ton de la comédie, Philippe Lacheau devrait jouer avec les codes des films de super-héros américains qui pullulent ces dernières années au cinéma. De même, de nombreuses références pop-culturelles seront sûrement de la partie, comme le réalisateur l’a fait pour tous ses films précédents. Une belle preuve que le film de super-héros continue de contaminer la production française, comme cela s’est vu avec Black Snake, la légende du serpent noir ou encore Comment je suis devenu super-héros, sorti cette année sur Netflix.

En attendant la bande-annonce, une première affiche a donc été dévoilée par le réalisateur sur les réseaux sociaux. On y découvre Lacheau (qui jouera également le premier rôle dans le film), allongé au sol, comme s’il s’était tombé de plusieurs mètres. En légende de la photo, le cinéaste a même donné la date de sortie officielle du long-métrage. Une bonne nouvelle quand on sait que le film a longtemps été repoussé, suite à la crise sanitaire.

En ce qui concerne le synopsis, Super-héros malgré lui suivra Cédric, un apprenti comédien en galère qui décroche enfin le premier grand rôle de sa vie dans un film de super-héros. Cependant, il est victime d’un grave accident de la route après avoir emprunté une voiture du film. Il perd alors la mémoire et se réveille, vêtu de son costume de justicier dans le long-métrage qu’il tourne. Cédric est alors persuadé d’être devenu le super-héros qu’il joue.

Super-héros malgré lui est prévu dans les salles françaises le 9 février 2022.