Super héros malgré lui : une image et des infos sur la nouvelle comédie de Philippe Lacheau

L'acteur et réalisateur Philippe Lacheau est de retour avec son nouveau film « Super-héros malgré lui ». Un nouveau projet intrigant dont il vient de lâcher les premières informations, et une toute nouvelle image.

Philippe Lacheau, toujours au top

Philippe Lacheau est, petit à petit, en train de devenir un grand nom du cinéma français. Il débute sa carrière comme acteur en 2009 dans la série Scène de Ménages. Après des apparitions dans L'Arnacoeur et dans Paris à tout prix, il passe rapidement à la réalisation en 2013 avec Babysitting. Un succès populaire qui fait plus de 2 millions d'entrées en France. Il enchaîne par la suite avec Babysitting 2, Alibi.com et Nicky Larson, d'autres succès publics. En ce moment, il travaille sur son nouveau film : Super-héros malgré lui.

Super-héros malgré lui

Ainsi, pour son cinquième long-métrage, Philippe Lacheau s'engouffre dans le genre super-héroïque. Un style qui cartonne évidemment grâce aux super productions américaines. Mais le genre est en train de se diversifier, et ce, même en France. Il y a déjà Comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal attendu le 16 décembre prochain. Ainsi, Phillipe Lacheau aussi veut apporter sa pierre au genre. Pour l'occasion, il s'entoure de sa bande habituelle composée de Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Quant à lui, il joue de nouveau dans son propre film, en interprétant Cédric, le personnage principal. Voici la première image officielle :

Cette comédie super-héroïque est produite par Cinéfrance et BAF Production, aidés par Studio Canal et TF1 Films à la distribution. Studio Canal s'occupera de la diffusion en salles tandis que TF1 Vidéo dirigera la distribution en VOD et à l'international. Le tournage de ce nouveau film a débuté le 19 août dernier pour une durée de 11 semaines.

Super-héros malgré lui racontera le destin de Cédric, un apprenti comédien en galère. Il décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte une voiture sur le plateau, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, il est vêtu de son costume de justicier, et il est persuadé d'être devenu son personnage avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas super-héros qui veut... On ne sait pas grand chose de plus sur cette nouvelle proposition, mais le film est attendu le 20 octobre 2021 dans nos salles.