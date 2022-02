Super-héros malgré lui : une scène du film a été enlevée car trop trash

"Super-héros malgré lui" la nouvelle comédie de Philippe Lacheau cartonne actuellement dans les salles. Si le film est destiné à un large public, une scène a malgré tout été jugée trop trash pour apparaître dans la version finale...

Super-héros malgré lui : la nouvelle comédie de Philippe Lacheau

En salles depuis le 2 février dernier, Super-héros malgré lui est la nouvelle réalisation de Philippe Lacheau. Après s'être attaqué à Nicky Larson, il parodie cette fois-ci les films de super-héros.

Le pitch ?

Cédric, un apprenti comédien en galère, qui décroche enfin son premier rôle dans un film de superhéros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir.

Comme pour ses précédentes réalisations, Philippe Lacheau interprète le rôle principal et s'entoure de sa bande d'amis de toujours. Ainsi, on retrouve à ses côtés, Elodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali.

Super-héros malgré lui © Studiocanal

Le film s'est déjà hissé à la première place du box-office français, une semaine après sa sortie. Un autre beau succès populaire pour Philippe Lacheau et ses comparses qui n'ont pas hésité à multiplier les clins d'oeil aux productions Marvel.

Une scène trash retirée

Super-héros malgré lui renferme quelques scènes d'humour assez trashs. On pense notamment à la parodie du baiser à l'envers de Spider-Man ou à la scène de combat finale entre Badman et le Clown. Mais cette scène finale devait aller beaucoup plus loin.

En effet, Philippe Lacheau et Elodie Fontan ont confié à nos confrères de FilmsActu que cette scène avait été coupée. La raison ? Des gens abasourdis à la sortie des projections-test. Ils expliquent :

A la projo test, les gens étaient sidérés. C'est la façon dont meurt le Clown, l'ennemi juré de Badman, qui pose problème. Cela allait trop loin dans tous les sens du terme (...) Elodie nous l'avait dit "vous avez trop lâchés, vous êtes allés trop loin". La scène de fin était à l'origine deux fois plus longue et on allait beaucoup beaucoup trop loin. On l'a raccourcie et au final, elle fonctionne bien mieux comme ça.

S'ils n'ont pas expliqué en détail ce qu'elle renfermait, elle pourrait être visible prochainement :

Peut-être qu'on la mettra en intégralité dans les futurs bonus

a confié Philippe Lacheau.