Super Mario Bros : faut-il rester jusqu'à la fin du générique ?

Comme la plupart des grosses productions désormais, le film "Super Mario Bros" propose deux scènes post-générique. On les décrit dans cet article qui contient donc évidemment des SPOILERS !

Super Mario Bros : une bonne adaptation animée

Alors que les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont rarement convaincantes, Michael Jelenic et Aaron Horvath ont trouvé la bonne recette avec le film Super Mario Bros. Produit par Illumination et Nintendo, le long-métrage d'animation reprend l'univers de Super Mario pour une aventure fidèle à l'esprit des jeux.

On y retrouve Mario et son frère Luigi aspirés par un tunnel magique mais séparés durant leur voyage. Si Luigi découvre un monde sombre, Mario est lui propulsé dans un monde féerique avec des champignons qui parlent et une princesse qui souhaite tenir tête au terrible Browser.

Bien qu'il s'adresse plutôt à un jeune public, Super Mario Bros utilise tout ce que les joueurs connaissent. L'histoire s'ancre parfaitement dans l'univers imaginé par Nintendo, ce qui permet de faire du film une œuvre cohérente, au même titre que tous les dérivés (jeu et autres) qui ont suivi le premier Super Mario Bros sorti en 1985. Et même si le récit reste très classique et sans surprise, l'animation maîtrisée est pleine de réjouissance.

Les deux scènes post-générique

S'il fut un temps où les scènes post-générique concernaient avant tout les films de super-héros, désormais, toutes les grosses productions ajoutent généralement un petit plus pour les spectateurs prêts à rester jusqu'à la toute fin de leur séance. Ainsi, Super Mario Bros n'y échappe pas et a lui aussi deux scènes supplémentaires. La première arrive rapidement et voit Bowser de retour derrière un piano pour chanter son amour pour Peach.

Une séquence amusante qui pousse encore plus loin le délire de l'antagoniste qui s'imagine pouvoir charmer la princesse en l'appelant "Peachounette". Surtout, la séquence se conclut avec un retournement encore plus drôle. Bowser est en réalité toujours aussi minuscule et enfermé dans une cage gardée par un "Toad".

Bowser - Super Mario Bros ©Universal Pictures

Passé ce drôle de gag, le plus important arrive à la toute fin du générique avec une deuxième scène. On nous emmène cette fois dans les canalisations du monde humain et on découvre la présence d'un œuf blanc et vert. Tout laisse à penser qu'il s'agirait de Yoshi, personnage majeur des jeux vidéo et grand absent du film Super Mario Bros. En effet, même si durant une scène on peut apercevoir au loin d'autres dinosaures de son espèce, LE Yoshi attendu par les fans n'est pas là.

Yoshi ©Nintendo

Avec cette scène, les réalisateurs Michael Jelenic et Aaron Horvath ouvrent donc vers une possible suite qui impliquerait cette fois le personnage. À condition bien sûr que les résultats au box-office soient suffisamment convaincant pour produire un nouveau film...

Super Mario Bros est à découvrir dans les salles le 5 avril 2023.