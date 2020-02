Super Mario Bros : le film d’animation en salles en 2022 ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Nintendo entend bien tirer un trait sur le passé peu glorieux de Mario au cinéma. La firme développe actuellement un film d’animation autour du héros des jeux vidéo, au côté du studio Illumination Entertainment. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, vient de donner des nouvelles rassurantes sur le projet.

Super Mario et cinéma sont des termes qui ont eu bien du mal à s’accorder dans le passé. En 1993, Bob Hoskins prêtait ses traits au célèbre plombier dans Super Mario Bros., adaptation foutraque qui ne faisait pas vraiment honneur au héros de l’écurie Nintendo. Mais la firme a la ferme attention d’offrir un nouvel avenir au frère de Luigi dans les salles obscures.

En 2018, Nintendo annonçait la mise en chantier d’un film d’animation centré sur Mario. Il y a tout juste un an, lors d’une réunion consacrée aux résultats financiers de l’entreprise, son président Shuntaro Furukawa déclarait :

Le développement du film d’animation basé sur Super Mario Bros. avec Illumination avance pour une sortie en salle prévue vers 2022. Il sera co-produit par le représentant de Nintendo Shigeru Miyamoto et le fondateur et PDG d’Illumination Chris Meledandri.

Shuntaro Furukawa vient de confirmer que le projet est sur la bonne voie.

Une année de sortie confirmée pour Super Mario Bros.

Dans un document partagé par le site Gamefragger, le président de Nintendo a affirmé que le développement du film d’animation Super Mario Bros. « avance tranquillement ». Alors que son rival Sonic s’apprête à envahir les salles obscures dès le 12 février prochain avec Sonic le film, le retour du plombier héroïque au cinéma est maintenu pour 2022.

Co-produit par Universal Pictures et Nintendo, le long-métrage est censé offrir au personnage emblématique de nouvelles perspectives sur des médias différents. Shuntaro Furukawa affirme que Nintendo est très impliqué dans le développement du film au côté d’Illumination Entertainment.

Chris Meledandri, patron du studio auquel on doit Moi, Moche et Méchant et Comme des bêtes, avait déjà fait part de son enthousiasme vis-à-vis du film d’animation. Interrogé par Variety fin 2018, il avait expliqué vouloir collaborer étroitement avec Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, afin de ne pas faire les mêmes erreurs que celles du film de 1993. Chris Meledandri avait assuré à ce sujet :

J’aime que cela n’ait pas été bien fait la première fois. Je pense que c’est plus excitant ou plus digne que de simplement faire une autre version d’un film qui a été incroyablement bien fait avant. C’est une tâche ambitieuse. Le défi consiste à s’emparer des choses si minces dans leur forme originale et à trouver le moyen d’apporter de la profondeur sans compromettre ce que des générations de fans adorent au sujet de Mario, mais en rendant organique l’iconographie et en supportant une structure en trois actes.

À en croire l’implication des différents acteurs du projet, Super Mario Bros. a donc de grandes chances de ravir les fans, tout en offrant un nouvel avenir à son héros en salopette bleue.