Super Mario Bros le film : la suite est officialisée (et on connaît la date de sortie)

Après l'énorme succès de "Super Mario Bros le film" sorti en avril 2023 , Nintendo a officialisé sa suite ! Et bonne nouvelle : on connaît déjà la date de sortie. Hâte de retourner au Royaume Champignon ?

Super Mario Bros le film : l'immense succès de 2023

Deuxième plus gros succès de l'année 2023 derrière Barbie, Super Mario Bros, le film a cumulé plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Personnage phare de Nintendo depuis près de 40 ans, Mario a fait pour la première fois le saut sur grand écran dans un long-métrage produit par le géant du jeu-vidéo (un premier film d'animation avait été autorisé à sortir en 1986 au Japon, mais non produit par Nintendo).

Dans cette aventure réalisée par Aaron Horvath et Michael Jelenic, on retrouve le petit plombier à salopette rouge dans le monde réel, et son frère, Luigi, à New York. Leur vie bascule le jour où ils se retrouvent aspirés dans un mystérieux tuyau, transportant Mario dans le monde féerique du Royaume Champignon, gouverné par la Princesse Peach, tandis que Luigi est envoyé dans un endroit sinistre appelé le Pays Noir, contrôlé par le maléfique Bowser, qui veut épouser Peach pour contrôler le Royaume tout entier. Mario, avec l'aide de Toad, un adorable champignon, se lance dans une aventure pour sauver Luigi, contrer Bowser et protéger le royaume.

La suite annoncée pour 2026

Après un tel succès, il est logique que Nintendo et les studios Illumination souhaitent poursuivre les aventures de Mario sur grand écran. Ainsi, Nintendo a officialisé la suite de Super Mario Bros, le film, et a annoncé que le film sortirait dans les salles américaines le 3 avril 2026 (et probablement deux jours avant en France).

Si aucune information sur l'intrigue n'a encore été dévoilée, Shigeru Miyamoto, le créateur de Super Mario, a précisé quelques détails sur cette suite très attendue par les fans du monde entier :

Nous en dévoilerons plus lorsque nous serons prêts. Cette fois encore, les équipes d'Illumination et de Nintendo travaillent ensemble. Nous pensons étendre encore davantage le monde de Mario avec une histoire aussi joyeuse qu'amusante. Nous espérons que vous avez hâte !

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la suite de Super Mario Bros le film sera écrite et mise en scène par la même équipe que le premier. Un carton assuré !