Super Mario Bros : une grande aventure se dévoile dans la nouvelle bande-annonce

"Super Mario Bros" s'annonce fantastique ! Une nouvelle bande-annonce généreuse et drôle a été dévoilée par Universal et promet un film d'animation à la hauteur du célèbre héros des jeux vidéo de Nintendo.

Super Mario Bros, une future référence ?

Et si Super Mario Bros - Le film était la très bonne surprise du côté des adaptations de jeu vidéo ? Il faut dire qu'avant le film d'animation, il y avait eu une version live en 1993 avec Super Mario Bros. Étant donné le niveau de cette adaptation, la version animée ne pourrait que faire mieux. C'était le sentiment général devant les premières images du film d'animation, devant lesquelles on sentait qu'une œuvre généreuse et honnête pouvait être envisageable. Cela semble se confirmer avec la nouvelle bande-annonce dévoilée (en une d'article) qui permet d'en savoir plus sur l'intrigue du film.

Super Mario Bros ©Universal Pictures France-

Pour rappel, Super Mario Bros est l'adaptation de la célèbre franchise portée depuis 1983 par le plombier moustachu à salopette bleue. À la base, le héros doit affronter tout un tas d'ennemis pour sauver la Princesse Peach du monstrueux Bowser. Mais au fil des jeux, tout un tas de variantes sont nées, comme le jeu de courses Mario Kart. Dans le film produit par le studio Illumination et Nintendo, on verra Mario être embarqué dans une aventure qui le dépasse.

Du spectacle, de l'humour et des personnages adorables

Alors que Browser s'apprête à dominer le monde avec son armée de Koopa Troopas, la Princesse Peach va tenter de l'affronter avec Toad, mais devra également demander de l'aide à Mario, catapulté dans ce monde coloré et qui devra notamment faire face à Donkey Kong. On voit dans la vidéo promotionnelle le personnage plus maladroit que jamais mais toujours plein de bonne volonté. Visuellement, le film promet un vrai spectacle, combiné à de l'humour qui tombe juste.

Super Mario Bros ©Universal Pictures France

On n'aura pas manqué de noter cette réplique géniale des congénères de Toad qui se sentent incapable d'affronter Bowser, car ils sont "adorables". Et on ne peut pas les contredire là-dessus. Enfin, mettons encore une fois en avant le doublage français que beaucoup à l'étranger ont envié.

On peut ainsi entendre Pierre Tessier qui incarne Mario, Christophe Lemoine qui donne vie à Bowser et on pense avoir reconnu la voix de Benoît Du Pac (à jamais Onizuka dans GTO) pour Luigi.

Pour découvrir le résultat final, rendez-vous le 29 mars 2023 dans les salles.