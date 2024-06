Un super-vilain culte apparaît dans le nouveau teaser de Deadpool & Wolverine

Wolverine va retrouver un de ses ennemis de toujours dans "Deadpool & Wolverine" pour un affrontement décisif. Attendu dans les salles françaises le 24 juillet 2024, le spectacle s'annonce aussi sanglant que totalement inédit.

Un combat tant attendu se prépare

Deadpool & Wolverine est annoncée comme une grande fête du cinéma de super-héros, forcément décalée et déjantée puisque menée par l'inimitable Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds). Mais ce nouveau film, s'il fait la part belle aux blagues et à l'ironie, se montre néanmoins très sérieux dans son ambition et va offrir, notamment à Wolverine (Hugh Jackman), le retour d'au moins un de ses ennemis cultes : Dents-de-sabre (Sabretooth en VO).

Dents-de-sabre (Tyler Mane) - Deadpool & Wolverine ©Walt Disney Studios Motion Pictures

En effet, dans un nouveau teaser tout juste dévoilé (vidéo en tête d'article) - on ne compte plus les images et vidéos promotionnelles de Deadpool & Wolverine -, on peut découvrir une séquence où Wolverine se prépare à l'affrontement contre Dents-de-sabre. Ce dernier, interprété ici par Tyler Mane, est déjà apparu deux fois dans des films X-Men. Dans le premier sorti en 2000 sous les traits de Tyler Mane, puis dans X-Men Origins : Wolverine en 2009, incarné par Liev Schreiber.

Deadpool & Wolverine calibré pour tout casser

Cette nouvelle addition au menu de Deadpool & Wolverine confirme que le réalisateur Shawn Levy et Ryan Reynolds ont bien pensé aux fans de l'univers Marvel et particulièrement à ceux de Wolverine. En effet, celui-ci comme Victor Creed aka Dents-de-sabre ont tous les deux été les cobayes du projet Arme X et se connaissent très bien. Si Wolverine fait tout pour contenir ses pulsions meurtrières, Dents-de-sabre lui s'y laisse totalement aller.

Selon les projections de The Quorum, le film de Shawn Levy viserait une performance pour son premier week-end dans les salles nord-américaines aux alentours des 200-240 millions de dollars de recettes au box-office. Une performance très élevée, qui si elle se réalisait en ferait le meilleur lancement de l'histoire pour un film R-rated.

Deadpool & Wolverine est attendu en France le 24 juillet 2024.