Supergirl : c'est officiel, une star de House of the Dragon décroche le rôle

Elles étaient trois actrices en lice et le verdict est tombé il y a quelques heures : une star de "House of the Dragon" est la nouvelle Supergirl de l'univers DC. Il s'agit de Milly Alcock, la brillante interprète de Rhaenyera Targaryen dans les premiers épisodes de la série. Elle pourrait apparaître dans "Superman : Legacy" avant son film solo "Supergirl : Woman of Tomorrow".

Le renouveau du DCEU par James Gunn

Après de nombreux échecs au box-office (dont le summum reste le chaotique Justice League), Warner va prendre un nouveau départ en ce qui concerne le DC Universe avec l'arrivée de James Gunn à la tête de l'entreprise. En plus de lui confier le premier film de ce nouvel univers étendu, Superman Legacy, Warner lui laisse les clés de la direction créative (en collaboration avec Peter Safran), pour insuffler une énergie nouvelle et une approche plus cohérente, similaire à ce que Marvel a accompli sous la direction de Kevin Feige.

Cette décision peut être vue comme une tentative de redéfinir l'avenir de DC, en capitalisant sur l'expérience et le succès de Gunn pour créer un univers cinématographique plus unifié et engageant.

Concernant Superman Legacy, l'idée est de repartir sur des bases nouvelles, avec un accent sur une version plus jeune de Superman, symbolisant un départ par rapport aux interprétations précédentes du personnage. Le casting inclut David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan en tant que Lois Lane, et Nicholas Hoult dans la peau de Lex Luthor, le grand ennemi du super-héros.

Milly Alcock est officiellement Supergirl

D'autres personnages célèbres de l'univers DC pourraient faire leur apparition dans Superman : Legacy, comme Supergirl, la cousine de Superman. Alors que son film solo, Supergirl : Woman of Tomorrow est attendu prochainement, la jeune comédienne qui l'incarnera vient d'être annoncée. Elles étaient trois en lice, et c'est finalement Milly Alcock, connue pour avoir interprété la jeune Rhaenyra Targaryen dans la série House of the Dragon (également produite par Warner Bros.) qui a été choisie.

Dans son message d'annonce, James Gunn a déclaré :

C'est vrai. Milly est une jeune actrice extrêmement talentueuse, et je suis très enthousiaste à l'idée qu'elle rejoigne l'univers DC. Oui, je l'ai d'abord remarquée dans 'House of the Dragon', mais j'ai été complètement impressionné par ses auditions variées et ses tests à l'écran pour #Supergirl. Elle incarne Kara telle que conçue par Tom King, Bilquis Evely et Ana Nogueira.

Étant donné que Milly Alcock a été castée rapidement pour le rôle de Supergirl, il y a de très fortes chances qu'elle fasse une première apparition dans Superman : Legacy avant d'avoir droit à son film solo. Réponse en juillet 2025.