Supergirl : le projet de film à la trappe ?

DC et Warner ont déjà commencé à se servir du personnage de Supergirl avec une série de l'Arrowverse qui lui est dédiée. Il a aussi été question d'un film, pour toucher les salles de cinéma. Mais le projet n'avançait pas et il paraît aujourd'hui à l'arrêt complet. Au point de passer à la trappe ?

Depuis le lancement du MCU, qui a totalement reconfiguré le genre du film de super-héros, l'opposition avec DC est très intéressantes à suivre. Personne n'aura manqué de remarquer que chez la Warner, on galère plus que chez Disney. Surtout pour le grand écran. L'univers étendu avec Superman, Wonder Woman et les autres n'a pas fonctionné comme espéré. Quand on y regarde de plus près, hormis quelques films réussis, c'est sur le petit écran par l'intermédiaire de l'Arrowverse que DC est parvenu à construire un univers cohérent.

Marvel va rattraper son retard en lançant plusieurs séries qui, elles, seront des morceaux du MCU. Avant ça, les quelques séries de la marque (notamment sur Netflix), n'ont pas été des extraordinaires réussites. Au mieux on y trouvait un peu d'intérêt (comme dans The Punisher), au pire on avait un désintérêt poli pour ce qui se jouait.

Le film Supergirl n'est pas une priorité (et on l'avait déjà compris)

La différence entre Marvel et DC se ressent aussi dans la manière dont sont gérés les futurs films. Chez les premiers, tout est clair, défini. Chez les autres, c'est plus compliqué, avec souvent des retards dans la conception et des projets plus ou moins connus qui sont coincés. C'est le cas du long-métrage Supergirl dont on ne sait pas grand chose ni s'il va finir par arriver. Aux dernières nouvelles, Oren Uziel doit se charger de confectionner le script. Heroic Hollywood vient de rapporter que le film ne serait absolument pas une priorité pour la Warner et qu'il pourrait même être mis en pause pour une durée indéterminée. Quand ça part comme ça, c'est guère bon signe. Le média se base sur les dires d'un insider pour avancer que le studio ne compte pas progresser sur le dossier Supergirl dans l'immédiat pour s'occuper du cas Superman.

Le personnage, pourtant emblématique de DC, est quelque peu perdu. On ne sait pas ce qu'il va advenir de lui et si Henry Cavill pourra encore enfiler le costume. Dans la veine de The Batman, une nouvelle version pourrait voir le jour sans lui. Tout comme il pourrait revenir dans un autre film. Les deux options restent possibles et il faudra attendre que la Warner se décide à en faire quelque chose pour espérer voir arriver sa cousine dans les salles obscures.

En attendant, il faudra donc se contenter de la série Supergirl.