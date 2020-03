Supergirl : Michael Shannon veut que Zack Snyder s'occupe du film DC

Supergirl est déjà en activité dans une série mais DC veut exploiter plus amplement le personnage et projette de sortir un film. Mais le dossier n'a pas l'air d'avancer significativement. Une rumeur veut que Michael Shannon soit au casting et ce dernier aimerait bien que Zack Snyder s'occupe de la mise en scène.

DC n'a pas réussi à construire un univers étendu capable de concurrencer le MCU mais, du côté du petit écran, l'Arrowverse ne cesse de régaler les fans de la maison d'édition. Plusieurs héros ont le droit à leur propre aventure, quand ils ne se rejoignent pas pour des crossovers événementiels. Supergirl a été introduite, sous les traits de Melissa Benoist. DC et Warner aimeraient bien que le personnage passe par la case long-métrage. Alors que Superman n'a pas l'air d'être désiré, sa cousine pourrait prendre le relai. L'héroïne a déjà été exploitée une fois au cinéma mais l'expérience remonte aux années 80. Un nouveau scénario serait en préparation, avec Oren Uziel qui s'attèle à la tâche.

On ne sait pas comment cette histoire va se positionner par rapport à la série et si on sera en présence d'une origin story. Une hypothèse probable, car Melissa Benoist ne devrait pas prendre le rôle principal. Ce choix amène à penser que DC veut trancher avec les éléments développés dans la série et ne pas se raccorder à l'Arrowverse.

Michael Shannon milite pour Zack Snyder à la tête de Supergirl

Du moment qu'on ne sait pas ce que contiendra le film, des rumeurs vont tenter de s'avancer sur la réalité. Et l'une d'elles avancerait que Michael Shannon pourrait reprendre le rôle du General Zod, le méchant qui affrontait Superman dans Man of Steel. L'acteur est revenu sur cette rumeur chez Gold Coast Bulletin et espère un retour de Zack Snyder pour s'occuper de Supergirl :

Wow, c'est intéressant. Je jure devant Dieu, je ne plaisante pas - vous m'annoncez cette nouvelle. Je vais me renseigner. Zod, encore ? Je ne sais pas - ça fait longtemps. Je suis un peu plus vieux et grinçant désormais, je ne suis pas sûr de pouvoir refaire tous les mouvements. De plus, j'aimerais juste dire avec un sérieux total et absolu que j'aime travailler avec Zack Snyder et c'était une grande chose pour moi. Je ne sais pas qui fait ce film Supergirl mais j'espère vraiment que ce sera avec Zack. Ce mec déchire.

Il oublie quand même de prendre en compte que le metteur en scène a un énorme litige avec DC après l'expérience Justice League. Contrait de quitter le projet suite à un drame familial, il a vu son travail repris et saccagé par le studio. Lui comme les fans et certains membres de l'équipes militent, depuis, pour l'émergence d'un "Snyder cut" - ce qui a très peu de chance d'arriver. On voit mal comment il accepterait de retravailler avec eux après ça, et l'idée ne doit même pas être envisageable du côté des producteurs. Par ailleurs, on ne sait toujours pas qui va s'occuper du film. Le fait qu'on en entende que très peu parler nous fait penser que l'arrivée de Supergirl n'est pas une des priorités.