Superman : Amy Adams veut revenir en Lois Lane

Superman n'est plus la priorité de DC. L'abandon de l'univers étendu risque d'empêcher l'incarnation d'Henry Cavill de revenir. Ce sera donc pareil pour la Lois Lane campée par Amy Adams. L'actrice ne ferme pas la porte au studio et serait partante pour reprendre son personnage un de ces jours.

Parmi les personnages secondaires qui gravitent autour de Superman, Lois Lane est particulièrement importante. Quand il s'est attaqué à cet univers dans Man of Steel, Zack Snyder ne pouvait pas s'en passer et a confié le rôle à Amy Adams. Toujours décrite comme une journaliste dans le scénario, c'est lors d'une expédition polaire qu'elle fait la connaissance de Clark et que ce dernier la sauve d'une attaque. Elle tentera de retrouver Superman pour découvrir la vérité sur son identité. Par la suite, elle sera encore en contact avec le super-héros dans la suite du film. Et même après, dans Batman V Superman puis dans Justice League.

On craint maintenant de ne plus la voir. L'échec créatif qu'était Justice League a chamboulé les intentions de DC et l'univers étendu prévu pour concurrencer le MCU n'est plus à l'ordre du jour. Le studio préfère faire des films séparés, parfois en prolongeant certains arcs narratifs (on pense à Wonder Woman et à Aquaman) ou en envisageant des projets plus modestes financièrement et, par extension, plus risqués artistiquement. Joker est le premier à avoir vu le jour et d'autres arriveront par la suite, dont The Batman.

Amy Adams n'abandonne pas l'idée de recroiser Superman

Pour Superman, son avenir est plus qu'incertain. La version d'Henry Cavill n'a pas l'air d'avoir les faveurs de DC. Comme pour le Batman de Ben Affleck, l'échec de Justice League a fait mal. Dans la version papier d'Empire (via Fandom), Amy Adams a tout de même réitéré son désir d'incarner encore Lois Lane si l'occasion se présentait. Mais elle pense savoir que DC envisage autre chose :

Je pense que travaille dans une direction différente, d'après ce que j'ai compris.

Compliqué de dire si cette fameuse "direction" concerne Superman et donc qu'une nouvelle incarnation pourrait prendre forme (comme ce qui est en train de se passer pour Batman). Ou si elle sous-entend que le personnage ne les intéresse plus. Avant Amy Adams, Henry Cavill n'avait pas fait preuve d'un optimisme flagrant lorsqu'on lui demandait s'il allait reprendre le costume un jour. Malgré tout ça, un personnage aussi populaire que Superman ne peut pas rester inexploité trop longtemps. Il est l'une des têtes d'affiche de la maison DC et s'en passer n'aurait pas forcément de sens.