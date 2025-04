Superman est sauvé par Krypto dans un nouvel extrait du film bourré d’action

Dans un extrait exclusif du prochain « Superman », Kal-El est au plus mal. Heureusement, il peut compter sur son fidèle chien Krypto pour le sortir de la panade. Avec cet extrait, Warner Bros. et James Gunn promettent du lourd.

Le nouveau DC Universe est enfin là

Cet été, « levez la tête », nous invite à faire l’extrait exclusif dévoilé par Warner Bros. Vous risquez en effet de voir dans le ciel Superman. Le film de James Gunn se dévoile peu à peu dans les différents clips promotionnels sortis. Il faut dire que Superman est attendu au tournant, notamment par son studio, la Warner, puisqu’il pourrait bien lancer (ou enterrer dans l’œuf) le nouveau DC Universe.

Le Superman de James Gunn est le premier film de la nouvelle écurie qu’il co-dirige avec Peter Safran. Il sera suivi l’année suivante de Supergirl : Woman of Tomorrow. Autant dire que le succès du Kryptonien est plus qu’espéré pour laisser une chance à ses successeurs de prospérer sur grand écran.

C’est peut-être pour cela que Warner Bros. a dévoilé, trois mois avant sa sortie, un extrait de 5 minutes qui en met plein la vue.

Superman aura fort à faire chez James Gunn

Exit Henry Cavill et Amy Adams, Superman laisse place à David Corenswet et Rachel Brosnahan. Avec quelques nouveautés dans cette version, comme l’arrivée de Lex Luthor sous les traits de Nicholas Hoult, de Green Lantern (Nathan Fillion) ou encore de Hawkgirl (Isabela Merced). Mais celui qui attire le plus l’attention est forcément Krypto, le fidèle chien du super-héros.

Dans l’extrait, Superman est blessé et agonisant dans un désert de neige. Il se met à siffler et l’on voit Krypto arriver à toute allure. Ce dernier semble heureux de retrouver son maître qui lui demande de le ramener « à la maison ». Ce sera bientôt chose faite afin que le Kryptonien reprenne du poil de la bête…

L’extrait montre alors un enchaînement d’action avec les nombreux personnages cités plus haut. On aperçoit même Mister Terrific, joué par Edie Gathegi. Dans le ciel ou dans son Kansas d’origine, à l’affût de ses ennemis ou auprès de Loïs Lane, Clark Kent/ Superman aura fort à faire.

Pour le suivre dans ses nombreuses aventures, il faudra vous rendre dans les salles obscures. Superman sort en France le 9 juillet prochain.