Superman : James Gunn en colère après un sujet à la télévision française

France 2 a diffusé dans son JT du soir du 19 octobre de fausses images au sujet du nouveau film "Superman". Une erreur qui a fait du bruit, et qui a même été dénoncée par James Gunn.

France 2 se rate en beauté

C'est une erreur qui n'est pas passée inaperçue, au point que même James Gunn a réagi. Samedi 19 octobre au soir, lors du JT de France 2, a été présenté un sujet sur Superman. Problème, dans un geste très confus d'illustration ou d'information, un "trailer" fanmade conçu avec de l'IA a ainsi été diffusé et présenté comme des images du film Superman, future production DC réalisée par James Gunn.

Superman trailer fanmade

Le public connaisseur des films Superman reconnaît instantanément les images de Man of Steel, sorti en 2011 et dernier film solo du super-héros à date. Et, connaisseur ou pas, le public remarque aussi instantanément cette apparence mouvante et non-naturelle que génère l'IA. Sur ces images, c'est donc des tentatives d'incrustation des visages et des corps de David Corenswet et de Rachel Brosnahan à la place des personnages précédemment incarnés par Henry Cavill et Amy Adams qu'on découvre...

Un trailer excessivement laid, sans aucune indication de sa véritable nature, et qui est édité à l'image du JT avec un bandeau affichant : "Superman" - réal : J. Gunn - En salles le 9 juillet 2025.

James Gunn dégoûté

Notamment repérée par Xidius, qui a partagé les images sur X, cette grossière erreur de la rédaction de France 2 est alors parvenue jusqu'aux yeux de James Gunn, réalisateur du prochain film et par ailleurs patron avec Peter Safran des studios DC. Et celui-ci a fait exploser la visibilité du post (4,5 millions de vues comptabilisées) avec un RT accompagné de trois emojis explicites.

Nul doute qu'à l'avenir France 2 vérifiera à deux fois ses choix iconographiques avant de les diffuser, ou au moins explicitera mieux son usage de ce type de contenus trompeurs qui n'ont strictement rien à voir, de près ou de loin, avec le sujet qu'ils exploitent.