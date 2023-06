Superman Legacy : un acteur d'Amour Gloire et Beauté pour succéder à Henry Cavill ?

James Gunn doit se creuser la tête pour trouver le bon acteur pour incarner le prochain Superman. Et si celui-ci était un ancien du célèbre feuilleton "Amour, Gloire et Beauté" ?

Recherche acteur pour Superman: Legacy

Qui va donc pouvoir remplacer Henry Cavill dans le rôle de Superman ? C'est la question que beaucoup de personnes se posent depuis qu'il a été annoncé que l'acteur ne reviendrait pas pour les prochains projets de James Gunn. Plus précisément pour Superman: Legacy, que le cinéaste réalisera lui-même. Rappelons que ce dernier a été nommé en octobre 2022 à la tête de DC Films aux côtés du producteur Peter Safran. Ils sont désormais les têtes pensantes de DC et ont déjà annoncé de nombreux projets.

Henry Cavill - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Il y a un mois, The Hollywood Reporte avait évoqué plusieurs acteurs pour prendre la succession d'Henry Cavill. Des comédiens connus, mais à la popularité encore relative. La présence de Jacob Elordi (Euphoria) était tout de même notable. Mais il se pourrait que la production de Superman: Legacy nous réserve une vraie surprise à en croire les informations de Variety.

Une trouvaille du côté d'Amour, Gloire et Beauté ?

En effet, le média américain vient de sortir de son chapeau un nom pour le moins surprenant. Celui de Pierson Fodé. Un illustre inconnu pour beaucoup, mais qu'on a pu voir apparaître dans The Man from Toronto (2022) dans un rôle secondaire. Surtout, il a participé entre 2015 et 2018 au célèbre feuilleton Amour, Gloire et Beauté. Pas besoin d'avoir vu le moindre épisode pour connaître cette série débutée en 1987. Il reste très surprenant de le voir être associé à l'Homme d'acier.

Variety affirme avoir discuté avec James Gunn et ce dernier aurait déclaré en avril dernier vouloir présenter un héros "qui a toute l'humanité de Superman, mais qui est aussi un extraterrestre". L'acteur qui l'incarnera devra alors avoir "la gentillesse et la compassion de Superman et être quelqu'un à qui vous voulez faire un câlin".

Et d'après les dernières informations du média américain, Pierson Fodé aurait tapé dans l'œil de James Gunn en lui envoyant un montage de scènes de son enfance qui seraient très semblables à celle de Clark Kent. Le réalisateur aurait vu cette vidéo et l'aurait beaucoup aimée. Suffisant pour en faire la tête d'affiche de Superman: Legacy ? Rien n'a été confirmé pour le moment et l'information reste donc à prendre avec des pincettes.