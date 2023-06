Superman Legacy : voici les trois acteurs en lice pour remplacer Henry Cavill

L'étau se resserre concernant le successeur d'Henry Cavill dans le rôle de Superman. Trois acteurs sont désormais en lice pour incarner le super-héros emblématique dans "Superman : Legacy" réalisé par James Gunn. Trois actrices sont également en lice pour le rôle de Lois Lane.

Superman Legacy : James Gunn attendu au tournant

Après être brièvement revenu chez Marvel pour conclure la saga des Gardiens de la Galaxie, James Gunn poursuivra sa collaboration avec DC en mettant en scène le nouveau film consacré à Superman. Comme vous le savez certainement, Henry Cavill ne reprendra pas le rôle pour la nouvelle phase du DCU (DC Universe). Attendu en juillet 2025 au cinéma, le film baptisé Superman : Legacy n'a toujours pas d'acteur attitré. Mais les choses avancent très rapidement. Ainsi, on apprend que trois acteurs sont actuellement en lice pour décrocher le rôle.

Les trois acteurs en lice sont...

D'après Deadline, le rôle de Clark Kent ira soit à Nicholas Hoult, David Corenswet ou Tom Brittney, les trois comédiens qui ont attiré l'attention de James Gunn et des producteurs. D'autres noms comme Jacob Elordi, Andrew Richardson ou encore Pierson Fodé avaient été évoqué mais semblent donc avoir été écartés.

Les trois comédiens cités précédemment passeront donc des auditions en présence de James Gunn plus tard cette semaine. Pour la petite anecdote, Nicholas Hoult était le deuxième choix après Robert Pattinson pour incarner Batman dans The Batman. Ça serait donc cocasse qu'il décroche finalement le rôle de Superman.

Et Lois Lane ?

Du côté de Lois Lane, ce sont Emma Mackey, Rachel Brosnahan et Phoebe Dynevor qui passeront les auditions en présence de James Gunn. Samara Weaving avait également été précédemment annoncé, mais cela n'est plus d'actualité.

Quant aux autres rôles, tels que Lex Luthor et Jimmy Olsen, les décisions seront probablement prises après celles concernant Superman et Lois. L'équipe de production se consacre à trouver les acteurs parfaits pour incarner ces personnages emblématiques de l'univers de Superman, dans l'espoir de créer un film mémorable et fidèle à la légende du super-héros.