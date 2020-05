Superman : Matthew Vaughn imaginait un film avec Charlie Cox (Daredevil)

Le scénariste de comics Mark Millar a révélé que le réalisateur Matthew Vaughn avait dans l'idée de prendre Charlie Cox pour interpréter Superman. Un film avorté qu'il devait faire avant de se lancer dans « X-Men : First Class ».

Avant que Man of Steel ne lance le DC Extended Universe (DCEU), Matthew Vaughn voulait réaliser un film Superman. Aidé par Mark Millar, le créateur de Kick-Ass (également réalisé par Matthew Vaughn), les deux hommes auraient tenté de présenter leur propre film Superman à Warner Bros Studios. Mais le projet n'a pas été retenu, pourtant le cinéaste avait même une idée de l'acteur.

Charlie Cox en Superman

Matthew Vaughn est un grand amateur de comics. Il a déjà réalisé quatre adaptations de comics sur grand écran : X-Men : Le Commencement, Kick-Ass et les deux Kingsman. En grand fan du genre, il voulait, à une époque, mettre en scène les aventures de Superman. Un long-métrage censé ouvrir une trilogie qu'il qualifiait comme « une chose massive, édifiante et pleine d'espoir ».

Difficile de connaître réellement l'avancée du projet avant que Warner Bros ne refuse de produire le film. Matthew Vaughn avait peut-être une ébauche de scénario. En tout cas, il avait déjà en tête un acteur pour incarner l'Homme d'acier. Mark Millar est revenu sur ce projet au micro de The Aspiring Kryptonian :

Matthew Vaughn et moi avions parlé de faire un film Superman il y a des années. C'était à peu près au moment où Kick-Ass sortait. C'est drôle, j'ai vu tellement de gens dire : « Le pitch de Mark Millar ». Je n'ai jamais écrit de pitch. J'avais une idée de ce que cela pouvait être, mais je n'ai jamais développé le sujet avec Matthew Vaughn.

Matthew Vaughn

Mark Millar a également révélé que Matthew Vaughn voulait la star de la série Daredevil pour camper Superman. Il estimait que l'acteur Charlie Cox aurait fait un excellent super-héros dans son adaptation. C'est en tout cas ce que Mark Millar précise :

Matthew venait de travailler avec Charlie sur Stardust un an ou deux auparavant. Il a dit « Il y a juste quelque chose de vraiment sympathique en lui ». Puis il a ajouté « Je sais qu'il n'est pas grand et Superman est toujours grand, mais il ressemble un peu au Golden Age Superman, quand il est un peu plus comme une personne ordinaire ».

Malheureusement, Warner Bros a refusé le projet de Matthew Vaughn. Pourtant cette proposition tombait à pic, pile entre Superman Returns (2006) et Man fo Steel (2013). Le studio a sans doute refusé cette approche, préférant offrir une introduction au DCEU via le personnage de Superman à travers Man of Steel que de se lancer dans une trilogie indépendante. Charlie Cox, quant à lui, a campé un autre super-héros en 2015. Il est devenu Daredevil pendant 3 ans pour les besoins de la série Netflix.