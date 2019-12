Superman : Michael B. Jordan évoque la reprise du rôle

Vous avez aimé ? Partagez :

Certaines récentes rumeurs annonçaient l’acteur Michael B. Jordan dans le rôle de Superman, pour un futur film Warner Bros. La star de Creed revient sur ces informations et rapporte lui même sa version des choses.

Le mois dernier, il a été rapporté que Michael B. Jordan avait rencontré Warner Bros pour incarner Superman dans un futur film. Le rapport suggérait également que ce projet ne se produirait pas de sitôt en raison du calendrier chargé de Jordan. Néanmoins ces rumeurs ont suscité beaucoup d’intérêt chez les fans intrigués.

Superman : une simple rumeur de plus ?

L’acteur Michael B. Jordan commente directement cette fameuse rumeur. Lors d’une récente interview avec MTV News, il a joué la langue de bois :

Honnêtement, on m’a déjà dis que j’allais jouer Morpheus, que j’allais tourner dans le reboot de Duck Tales et dans Power Rangers. Et maintenant Superman ? Je suis habitué aux rumeurs. Mais sachez que si je devais me plonger dans quelque chose, ce serait authentique. Je suis fan de bandes dessinées. Je comprends quand les fans sont bouleversés par certains mauvais choix des studios. Donc je promets de faire quelque chose d’authentique.

Ainsi l’acteur ne confirme, ni n’infirme, cette fameuse rumeur. Il ne parle pas non plus de sa possible rencontre avec Warner Bros. Cependant, Michael B. Jordan semble plutôt ouvert à l’idée d’incarner le héros DC. Mais dans ces propos, il sous-entend fortement qu’il s’agit d’une rumeur supplémentaire sans fondement.

Pour le moment, le rôle de Superman est toujours officiellement détenu par Henry Cavill. L’acteur n’a pour le moment pas entièrement renoncé au rôle. Mais depuis Justice League, il se fait rare au sein de l’univers DC. Alors que son personnage fait une apparition dans Shazam ce n’est pas lui qui campe le justicier dans le film. De même, avec le départ de Ben Affleck dans le rôle de Batman, on ne sait pas vraiment où se situe l’avenir de Superman dans le DC Extended Universe. En tout cas, si Michael B. Jordan venait à endosser le personnage, ce serait une première historique. Il deviendrait la première incarnation afro-américaine du personnage. Ce serait la première représentation cinématographique du personnage différente de sa figure d’homme blanc habituelle.