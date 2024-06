Superman : premières photos de Lois Lane dans le film de James Gunn

"Superman" poursuit son tournage. Et de nouvelles images du film viennent d’être dévoilées, avec notamment le premier aperçu de Rachel Brosnahan en Lois Lane.

James Gunn va lancer le nouveau DC Universe avec Superman

Avec Peter Safran, James Gunn est désormais en charge de développer le nouveau DC Universe. Il en réalisera d’ailleurs le premier long-métrage : Superman. Celui qui a œuvré pour Marvel avec la trilogie Les Gardiens de la Galaxie va ainsi nous livrer sa vision de l’histoire de l’un des plus célèbres super-héros à avoir été créés.

Il y a quelques mois, James Gunn a annoncé le début du tournage de Superman. Le réalisateur en a également profité pour dévoiler la première photo officielle du film. Or, alors que les prises de vues continuent, de nouvelles images du long-métrage ont fuité.

Premières images de Rachel Brosnahan sur le tournage

Pour accompagner David Corenswet, qui a été choisi pour incarner Superman dans le nouveau film de James Gunn, Rachel Brosnahan a décroché le rôle de Lois Lane. Et le compte X DCVERSO a partagé les premières images de l’actrice dans la peau de son personnage. On peut ainsi voir l’amoureuse de Clark Kent dans un cardigan violet, alors qu’elle descend de ce qui semble être un vaisseau spatial.

Les fans de l’univers Superman devraient se réjouir en découvrant ces images. Car Rachel Brosnahan y porte donc du violet, la couleur iconique de Lois Lane. James Gunn semble donc vouloir rester fidèle à l’esthétique du personnage tel qu’elle est souvent représentée.

D’autres photos dévoilées

Le compte DCVERSO a également partagé d’autres photos du tournage du film de James Gunn. On peut y voir Skyler Gisondo, Wendell Pierce et Christopher MacDonald, qui interprètent respectivement Jimmy Olsen, Perry White et Ron Troupe. Des nouvelles images de David Corenswet dans le costume de l’Homme d’acier ont aussi été dévoilées.

Selon ScreenRant, les prises de vues de Superman devraient se poursuivre pendant encore environ un mois. Il y a donc fort à parier que d’autres images fuiteront dans les prochaines semaines. On pourra peut-être découvrir d’autres acteurs dans le costume de leur personnage. Comme par exemple Nathan Fillion en Green Lantern ou Nicholas Hoult en Lex Luthor.

En tout cas, Superman arrivera dans les salles françaises le 25 juillet 2025.