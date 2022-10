Superman : Zack Snyder adresse un message à Henry Cavill

Henry Cavill est enfin de retour dans la peau de Superman. Si les fans sont ravis, c'est également le cas de Zack Snyder, qui l'avait dirigé dans ce rôle en premier avec "Man of Steel" (2013). Le cinéaste a envoyé un message à l'acteur et déclare avoir hâte de retravailler avec lui.

Henry Cavill, la base du DCEU

En 2013, Zack Snyder rejoignait l'écurie DC avec Man of Steel. Le film centré sur Superman permettait de relancer le personnage au cinéma et surtout de construire sur ces bases un univers étendu à la manière du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le DC Extended Universe (DCEU) est né, avec Zack Snyder a sa tête. Le cinéaste réalisant Batman v Superman (2016), proposant l'histoire de Wonder Woman (2017) ou produisant Aquaman (2018).

Superman (Henry Cavill) - Man of Steel ©Warner Bros.

Malheureusement, en dépit de scores importants au box-office, le DCEU a toujours eu du mal à proposer quelque chose de clair sur le long terme et à se développer aussi bien que le MCU. Surtout, en 2017, la sortie de Justice League (à l'origine de Zack Snyder) est extrêmement mal reçue par les fans qui estiment que le travail de Snyder a été saccagé par Joss Whedon (venu en renfort pour terminer le projet). Pendant des années une partie du public a réclamé que sorte le montage initial du cinéaste, sa véritable vision, la Snyder's cut de Justice League. Ils auront gain de cause en 2021 grâce à HBO Max.

Depuis, les adeptes de DC espéraient qu'une autre de leur envie soit validée chez Warner Bros. : le retour d'Henry Cavill en Superman. L'acteur a immédiatement convaincu avec Man of Steel mais après "l'échec" de Justice League, le studio américain semblait chercher une nouvelle direction. Jusqu'à ce qu'arrive Black Adam, porté par Dwayne Johnson.

Zack Snyder approuve le retour de Superman

La star a en effet entendu le désir des fans et aurait lui aussi poussé pour un retour de Superman. Cela s'est fait avec une scène post-générique acclamée par les adeptes de DC. Mais également par Zack Snyder lui-même. Le réalisateur s'est lui aussi montré très enthousiaste à l'idée de revoir Henry Cavill dans la peau de Clark Kent. Il a en effet envoyé une vidéo au comédien à l'occasion d'une conversation avec l'acteur organisée par MTV News (à 13min37 de la vidéo ci-dessous).

Zack Snyder a d'abord évoqué un souvenir, leur première scène filmée sous fond vert. Il a demandé à Henry Cavill si c'était étrange pour lui de faire semblant de voler en pointant son poing vers la caméra. Avant de le complimenter, le présentant comme "le meilleur Superman" et exprimant sa hâte de retravailler avec lui.

Henry Cavill n'a pas tari d'éloges non plus envers Zack Snyder. Les deux hommes s'apprécient et on espère les voir collaborer à nouveau ensemble. Cependant, pour l'instant, outre le retour de l'acteur dans le rôle, rien d'autre confirmé. Même si on parle d'un Man of Steel 2, Snyder ne serait pas impliqué sur ce projet. Mais étant donné les changements chez Warner Bros. (le départ de Walter Hamada, ancien président de DC Films), et cette déclaration du réalisateur, les fans peuvent encore espérer.