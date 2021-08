Suprêmes : le film sur NTM se dévoile dans une bande-annonce impressionnante !

Les premières images de « Suprêmes », le biopic sur le groupe de rap français NTM, sont enfin là. Sony vient de dévoiler la toute première bande-annonce du film mis en scène par Audrey Estrougo.

NTM : un groupe emblématique

Suprême NTM est un groupe iconique de rap français. Composé notamment des deux rappeurs JoeyStarr et Kool Shen, le groupe se fait connaître au début des années 1990. Dissous en 1998, il se reforme 2008 et brièvement en 2018. Le groupe est considéré, avec IAM, comme le premier groupe de rap français ayant marqué le hip-hop français. Notamment grâce à une forte portée nationale et une large médiatisation. Forcément, le cinéma français, motivé par le succès de la série Validé, a décidé de produire un biopic centré sur le duo. Suprêmes est attendu le 24 novembre prochain dans les salles obscures, et a maintenant sa bande-annonce.

Suprêmes ©Sony Pictures

Le biopic événement Suprêmes se dévoile

Réalisé par Audrey Estrougo (La Taularde, Une histoire banale), Suprêmes prend place en 1989, pour les tous premiers pas de NTM. Alors que le mouvement hip hop vient tout juste de débarquer en France, Didier Morville et Bruno Lopes décident de devenir JoeyStarr et Kool Shen.

Dans les rôles principaux, ce sont les jeunes Théo Christine et Sandor Funtek qui prêtent leurs visages aux deux stars de la musique. Le premier s’est illustré dans la série La Dernière vague. Récemment, il était à l’affiche de Garçon Chiffon de Nicolas Maury, mais aussi dans Comment je suis devenu un super-héros sur Netflix. Quant au second, il a été révélé dans La Vie d’Adèle, avant d’apparaître dans Dheepan ou encore Adoration.

Les premières images promettent un film fidèle à l’énergie du groupe. Mais aussi à leurs rythmes effrénés, à leurs textes engagés et à leur idéologie. Le long-métrage a heureusement bénéficié des conseils des deux rappeurs en personne, venus épauler les deux comédiens.

En attendant la sortie du film, on vous laisse avec cette bande-annonce à découvrir en une d'article.