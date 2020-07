Suprêmes : premier aperçu du biopic sur NTM - CinéSéries

Le groupe mythique Suprême NTM a marqué le rap français. Un biopic réalisé par Audrey Estrougo, sobrement intitulé "Suprêmes", est en préparation, avec un tournage en approche et des premières images des deux acteurs principaux dans les rôles de Kool Shen et Joey Starr.

Les acteurs de Suprêmes s'affichent

Le film Suprêmes d'Audrey Estrougo se précise avec un tournage qui débutera dans les prochaines semaines. Sony vient de révéler que c'est le 5 août que l'équipe entamera les prises de vue, avec les jeunes Sandor Funtek et Théo Christine pour camper respectivement Kool Shen et Joey Starr, les membres fondateurs du Supreme NTM. Pour ce biopic, co-écrit avec les deux principaux intéressés, la réalisatrice et la scénariste Marcia Romano vont se focaliser sur les débuts du tandem jusqu'à ce qu'il fasse son premier Zénith au début des années 90. La narration devrait développer une période d'environ 5 ans, et évoquera notamment la sortie du premier album, Authentik, sur lequel on retrouve l'un de leurs classiques intemporels : Le Monde de demain. En plus de l'annonce du tournage, c'est les premières images des acteurs qui viennent de sortir. On les voit poser ensemble mais aussi chacun avec l'artiste qu'il incarne. Il y a effectivement quelque chose dans la ressemblance physique. Mais il faudra voir s'ils seront au niveau dans l'interprétation.





Du rap conscient et dur

Alors que la série Validé a décrypté le rap game actuel en suivant le parcours d'un rookie qui tente de se faire une place dans une industrie hostile, le film Suprêmes touche à un mythe et parlera sûrement moins de l'industrie que d'un contexte. Quand le groupe émerge, nous sommes dans les années 80 et il veut parler de cette France à la peine. Inégalités sociales, banlieues, misère, violences policières, contestations... Kool Shen et Joeystarr font du rap conscient, qui n'a pas vocation à divertir mais à interpeller l'auditeur sur la situation du pays. C'était, bien entendu, avant que ce genre musical ne devienne tel qu'il est aujourd'hui. Une autre époque.

Aucune date de sortie n'est encore annoncée mais Sony a précisé que Suprêmes sortira dans nos salles en 2021. C'est également cette année qu'on devrait voir sortir sur Netflix la série sur NTM par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne. Il faudra observer comment ces deux projets vont se compléter et s'ils ne risqueraient pas de raconter un peu les mêmes choses.