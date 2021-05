Suprêmes : premières images du film sur NTM

Alors que "Suprêmes", film d'Audrey Estrougo relatant les premières années du groupe NTM, sortira au cinéma le 24 novembre 2021, on peut déjà en découvrir quelques images, avec Sandor Funtek (Kool Shen) et Théo Catherine (Joey Starr) en action.

Suprême NTM : un récit pour une légende

Aujourd'hui, Didier Morville et Bruno Lopes vivent chacun leur seconde carrière après une première formidable. Pour ceux et celles à qui ces ne diraient rien, ce film, Suprêmes, tombera à pic. Écrit par Audrey Estrougo et Marcia Romano et réalisé par la première, Suprêmes va retracer la fondation et l'essor du groupe de rap français NTM à partir de 1989. NTM, c'est l'histoire d'un duo artistique historique et culte, celui donc de messieurs Morville et Lopes, bien plus connus sous leur nom de scène : Joey Starr et Kool Shen.

©Epic Records

Quatre albums studio, trois albums live, une flopée de singles et d'EP... Jusqu'à sa dissolution en 1998 après l'album Suprême NTM, le groupe règne ainsi sur la scène française et européenne du rap, avec des morceaux qui sont autant de références immédiates. Le groupe se reformera, se disputera, se reformera encore pour quelques tournées, entouré d'amis et collaborateurs de toujours ainsi que d'une réputation sulfureuse qui participe à sa légende.

Un film doté d'un casting prometteur

Il fallait bien un film pour raconter cette odyssée, à l'heure où Joey Starr s'est durablement installé dans le cinéma français et que Kool Shen s'offre aussi des apparitions remarquées sur les écrans. Le film Suprêmes sera dans les salles le 24 novembre, et on peut d'ores et déjà en découvrir des premières images (ci-dessous).





Les deux images tirées du film semblent témoigner d'un premier accomplissement de la mission. L'attitude et l'énergie sont en effet bien là, et les deux jeunes acteurs Théo Christine et Sandor Funtek, choisis pour incarner les deux rappeurs dans Suprêmes, offrent une ressemblance idéale. Ce biopic devrait se montrer très fidèle, puisque Joey Starr, Kool Shen et DJ S, producteur des deux premiers albums, sont consultants sur le projet.

Rendez-vous dans les salles le 24 novembre !