Sur la route de Madison : pourquoi Clint Eastwood et Meryl Streep ont hésité à faire le film ?

En 1995, Clint Eastwood signe l'un de ses plus beaux films avec "Sur la route de Madison". Un projet auquel le cinéaste hésite à participer, au même titre que sa partenaire à l'écran Meryl Streep.

Sur la route de Madison : l'amour impossible selon Clint Eastwood

Après avoir fait ses adieux au western avec Impitoyable et avoir mis en scène un road movie poignant avec Un monde parfait, Clint Eastwood signe un autre film bouleversant. Avec Sur la route de Madison, sorti en 1995, le réalisateur se penche sur une nouvelle romance impossible après Breezy.

Dans ce long-métrage, le cinéaste et acteur prête ses traits à Robert Kincaid. Un jour de l'été 1965, ce photographe s'arrête près de la demeure de Francesca Johnson (Meryl Streep) pour lui demander la route des ponts couverts du comté de Madison, qu'il est chargé d'immortaliser pour le National Geographic. Elle accepte de le guider et très vite, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Un amour unique et inespéré qui dure pendant quatre jours, mais qu'ils savent tous deux voués à l'échec, puisque Francesca n'est pas prête à quitter sa famille.

Sur la route de Madison ©Warner Bros.

Pendant des années, plusieurs réalisateurs envisagent de transposer à l'écran le script de Richard LaGravenese (P.S. I Love You), basé sur le roman éponyme de Robert James Waller et publié en 1992. Steven Spielberg, Sydney Pollack et Bruce Beresford se succèdent avant l'arrivée de Clint Eastwood aux commandes du film.

Un roman pas suffisamment convaincant

En 1995, Entertainment Weekly rapporte que le scénario de Sur la route de Madison a failli sombrer dans les limbes hollywoodiennes des projets en développement. Déjà impliqué en tant que comédien principal, Clint Eastwood assure à Terry Semel, à la tête de Warner Bros., que le long-métrage risque de tomber à l'eau. Le directeur du studio lui propose alors de le réaliser. La star lui demande un délai de 24 heures pour lui donner sa réponse. Elle embarque dans un jet en direction du comté de Madison afin de faire des repérages, et appelle Terry Semel dans la foulée pour lui confirmer qu'elle accepte.

Pourtant, comme il le révèle lors d'une masterclass organisée au Festival de Cannes en 2017, Clint Eastwood hésite à travailler sur le projet. La raison ? Il n'est pas vraiment convaincu par l'ouvrage de Robert James Waller. Il décide par conséquent d'apporter des changements au récit. Le cinéaste considère que le livre est "une histoire d'homme" et estime que le film serait bien plus fort s'il adoptait le point de vue de Francesca.

Le réalisateur contacte ensuite Meryl Streep pour lui offrir le rôle, mais elle affirme qu'elle n'a pas non plus apprécié le roman. Clint Eastwood réussit néanmoins à la persuader en lui faisant part de ses apports. Le cinéaste fait donc son film comme il l'entend, ne s'embarrassant pas de l'avis de l'écrivain. Selon Entertainment Weekly, Robert James Waller n'aurait d'ailleurs jamais échangé avec la star durant la conception de Sur la route de Madison, mais aurait quoi qu'il en soit "adoré le film".