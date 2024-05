Roland Emmerich n'a qu'à bien se tenir, ce survival français s'annonce impressionnant

Avec notamment Émilie Dequenne à son casting, le film "Survivre" de Frédéric Jardin se dévoile dans une bande-annonce spectaculaire. Un survival français très ambitieux qui s'appuie sur un concept surprenant : la disparition subite des océans.

Une catastrophe inédite au cinéma

Annoncé dans les cinémas pour le 19 juin 2024, personne n'a vu venir Survivre, le nouveau long-métrage de Frédéric Jardin. Celui-ci n'avait plus réalisé pour le grand écran depuis 2011 et Nuit blanche, pour se tourner vers la réalisation de séries, notamment Braquo et Engrenages. Son retour au long format se fait avec un projet surprenant et ambitieux, entre le survival et le film catastrophe avec une famille prise dans un phénomène inédit : l'inversion des pôles magnétiques. Plus concrètement: les océans se retirent sur les terres.

Survivre ©KMBO

La bande-annonce dévoilée (vidéo en tête d'article) montre ainsi le casting principal de Survivre, Andreas Pietschmann, Émilie Dequenne, Lise Delamarre, Lucas Ebel, membres d'une même famille embarquée sur leur bateau. Suite à un événement cataclysmique, ils réalisent que l'océan s'est vidé...

Une catastrophe bouleverse la planète : les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés. Les océans ont anéanti les continents, laissant derrière eux un vaste désert. Dans ce monde ravagé, une famille doit lutter pour sa survie. Quand les pôles s’inverseront à nouveau, il sera trop tard.

Une production française façon Roland Emmerich ?

Dans Survivre, il faudra donc pour cette famille se débrouiller dans ce monde littéralement sens dessus dessous, lutter pour sa survie dans un désert d'un nouveau genre et qui réserve des rencontres tendues avec des créatures affamées des abysses et d'autres survivants.

Avec sa montagne d'eau qui menace à la fin de ce trailer, on comprend que le plus grand danger dans Survivre est le retour de l'océan. Ce concept de catastrophe globale a le mérite d'éveiller la curiosité, et range Survivre dans un genre de cinéma où certaines images de Roland Emmerich ont marqué les mémoires.