Après Tout sauf toi, Sydney Sweeney et Glen Powell ne veulent plus se quitter

Après le succès surprise de leur comédie romantique, Sydney Sweeney et Glen Powell veulent de nouveau collaborer. Ils sont déjà à la recherche de la bonne histoire.

Tout sauf toi, une comédie romantique record

Sydney Sweeney et Glen Powell ne se quittent plus depuis le succès de Tout sauf toi. À tel point que Variety se permet même de les comparer à Julia Roberts et George Clooney, qui ont tourné pas moins de sept films ensemble : de la saga Ocean’s au dernier en date, la comédie romantique Ticket to Paradise. En parlant de comédie romantique, c’est d’ailleurs ce qui a permis à Sydney Sweeney et Glen Powell de se hisser au sommet du box-office avec Tout sauf toi.

Avec ses 200 millions de dollars récoltés à travers le monde, le film réalisé par Will Gluck s’offre un record en devenant l’adaptation cinéma de Shakespeare (Beaucoup de bruit pour rien) la plus rentable de l’Histoire. Alors, autant battre le fer pendant qu’il est chaud pour ses deux interprètes principaux. En effet, Sydney Sweeney et Glen Powell seraient activement à la recherche de leur prochain script à porter à l’écran, ensemble évidemment.

Sydney Sweeney et Glen Powell veulent retravailler ensemble

Durant la soirée des SAG Awards, samedi soir, Glen Powell a fait part de son envie de retravailler avec Sydney Sweeney. Comme il l’a raconté à Variety, les deux acteurs épluchent scrupuleusement les scenarios qui leur sont envoyés.

Il est si facile de travailler avec Sydney car elle est si drôle. Nous essayons vraiment de trouver le prochain projet à faire. Veuillez nous envoyer tous les scripts que vous avez reçus. Vous savez que nous sommes là pour ça. C’était vraiment merveilleux d'en lire beaucoup. D'ailleurs, Sydney lit tout, et en un temps record. C’est la lectrice la plus rapide que je pense avoir jamais rencontrée. Cela me prend un peu plus de temps, mais nous lisons tout et essayons simplement de voir ce qui a du sens, ce que nous pouvons transformer en quelque chose auquel le public va réagir.

Comédie romantique, thriller ou action, Glen Powell n’a pas précisé le genre auquel ils aimeraient s’attaquer ensuite. Désormais bankables, les deux acteurs espèrent réitérer le même succès… si le public est prêt à les suivre.