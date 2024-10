Sydney Sweeney se métamorphose pour incarner une célèbre boxeuse

Actrice en pleine ascension, Sydney Sweeney est méconnaissable dans les premières images du biopic sur la boxeuse américaine Christy Martin, réalisé par David Michôd.

Sydney Sweeney enchaîne et en muscles

Hollywood semble ne plus avoir d'yeux que pour elle. Depuis sa révélation au grand public dans la série Euphoria en 2019 et au cinéma dans Reality en 2023, Sydney Sweeney est partout et est devenue une des actrices les plus demandées de la jeune génération. À l'aise dans la comédie romantique (Tout sauf toi), l'horreur (Immaculée) et même le genre super-héroïque (Madame Web), on la retrouvera ainsi en 2026 pour un biopic ambitieux réalisé par David Michôd.

Tout sauf toi ©Sony Pictures

Sydney Sweeney se met à la boxe

Le réalisateur australien David Michôd, dont le dernier long-métrage sorti en 2019, Le Roi avec Timothée Chalamet, était une belle réussite, tourne actuellement le biopic de Christy Martin, championne de boxe américaine et femme pionnière dans l'intégration des femmes à la boxe professionnelle. Elle a combattu 59 fois entre 1989 et 2012, pour un record de 49 victoires - dont 32 par KO -, 7 défaites et 3 égalités. Du côté de sa vie privée, elle a été victime d'une tentative de meurtre par son mari en novembre 2010, et a épousé en 2017 une ancienne rivale sur le ring, Lisa Holewyne.

C'est ainsi Sydney Sweeney qui va l'incarner au cinéma, et de premières images ont été dévoilées. L'actrice y apparaît métamorphosée.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

En plus de ces photographies, d'autres ont été prises sur le tournage du film.

Sydney Sweeney a de toute évidence effectué un gros travail pour changer de corpulence et de musculature pour incarner la championne de boxe. L'actrice n'est pas en terre inconnue sur ce projet de biopic puisque, sportive, elle a pratiqué en compétition le MMA de ses 14 ans à ses 18 ans.

En tournage en Caroline du Nord depuis le 30 septembre, ce biopic pour le moment sans titre est attendu au cinéma en 2025.