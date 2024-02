7 opérations chirurgicales ! Après cette cascade, Sylvester Stallone n'a "plus été le même"

Pendant des années, Sylvester Stallone a subi les conséquences d'une blessure au dos, contractée lors du tournage d'une scène d'action de "Expendables" avec Steve Austin.

Sylvester Stallone blessé durant Expendables

Devant un film d'action, on est souvent tenté de se dire : "Ce n'est que du cinéma". Surtout lorsqu'on voit des acteurs s'envoyer des mandales à vous décrocher la mâchoire. Pourtant, ce n'est pas toujours que du chiqué. Jackie Chan est par exemple connu pour avoir fait ses propres cascades. Et il y avait par le passé un certain plaisir à regarder ses films pour découvrir au générique les scènes ratées du tournage. Dans son cas, cela se terminait plutôt bien. Même si l'acteur a tout de même dû finir le tournage de Jackie Chan dans le Bronx (1995) avec une cheville dans un plâtre. Mais pour quelqu'un comme Sylvester Stallone, une cascade en particulier a eu de sérieuses conséquences.

Sylvester Stallone - Expendables ©Metropolitan Filmexport

C'est dans la saison 2 de la série La Famille Stallone, qui est consacrée à l'acteur et à ses proches, que l'interprète de Rambo a raconté ce qui lui est arrivé durant le tournage d'Expendables (2010). Dans ce premier opus de la célèbre saga d'action, Stallone interprète Barney Ross, qui dirige une unité spéciale composée, entre autres, de Jason Statham, Jet Li ou encore Dolph Lundgren. Leur équipe est engagée pour éliminer le général Garza à la tête de l'île de Vilena. Parmi leurs adversaires, il leur faudra affronter l'imposant Dan Paine, porté par l'ancien catcheur Steve Austin.

Les conséquences du combat avec Steve Austin

C'est justement face à ce dernier que Sylvester Stallone s'est blessé lors du tournage d'Expendables. Comme il le raconte dans l'émission disponible sur Paramount+ (propos relayés par Deadline), lors de leur affrontement, Sylvester Stallone a été projeté contre un mur de pierre. Âgé à l'époque de plus de 60 ans, l'acteur s'est retrouvé avec les épaules disloquées et une fracture du cou.

J'ai fait des choses stupides. Comme avec Expendables, où j'ai été idiot. Alors qu'on en était peut-être à la dixième prise, je me souviens qu'on devait faire un slam (une prise qui consiste à soulever puis projeter l'adversaire au sol sur le dos, ndlr), et j'ai vraiment senti un bang !

Vous pouvez voir un aperçu du tournage de la scène en question et d'autres passages du film, dans la vidéo ci-dessous :

À cause de cet incident, Sylvester Stallone s'est fait poser une plaque de métal dans le cou et a subi des fusions vertébrales. C'est-à-dire une fixation chirurgicale des segments vertébraux. Il a depuis subi sept opérations chirurgicales pour soigner un problème de dos. L'acteur ne cache par qu'il regrette aujourd'hui d'avoir fait lui-même cette cascade, affirmant ne s'être "jamais remis" de cet incident. Pour cette raison, il conseille aux acteurs de ne pas faire leurs propres cascades.

Après ce film, je n'ai plus été le même physiquement. C'est pourquoi je dis aux gens : "Ne faites pas vos propres cascades".

Outre Sylvester Stallone, on se souvient d'autres cascades qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Par exemple avec Tom Cruise, blessé sur le tournage de Mission Impossible - Fallout (2018). Tandis que Russell Crowe a raconté qu'il s'est cassé les deux jambes lors du tournage de Robin des Bois (2010) !