Ce soir à la TV : ce film de guerre de Sylvester Stallone aurait pu être l'unique opus de la saga culte

Ce soir C8 diffuse "Rambo", grand classique du cinéma et de la carrière de Sylvester Stallone. A l'origine, la fin du film devait être différente et aurait fermée la porte à des suites.

Rambo : Sylvester Stallone en vétéran victime de la société

Révélé avec Rocky (1976), Sylvester Stallone a mis quelques années avant d'obtenir son autre rôle mythique de Rambo. C'est en 1982 (1983 en France), après avoir réalisé deux autres opus consacrés au boxeur Balboa, que l'acteur est apparu devant la caméra de Ted Kotcheff en vétéran du Viêt Nam, de retour aux États-Unis traumatisé par la guerre. Un personnage alors assez éloigné de l'homme d'action capable de tout défourailler à coup de mitrailleuse et de laisser de nombreux cadavres sur son passage, comme dans les autres films de la saga.

Car dans ce premier Rambo, John erre dans une petite ville américaine tel un vagabond, perdu dans cette société et sans marque après sept ans au combat. Rejeté immédiatement par le shérif de la ville, le voilà mis en prison sans véritable raison. Son seul crime étant de posséder un couteau et de ne pas obtempérer aux ordres du policier. À force d'être persécuté et violenté par les forces de l'ordre, le trauma de l'ancien soldat va ressurgir. Raison pour laquelle il ira se réfugier dans la forêt aux alentours, avant de répondre par la force face aux hommes qui le prennent en chasse.

Sylvester Stallone - Rambo ©StudioCanal

La grandeur de Rambo est d'être un film sur les conséquences de la guerre du Viêt Nam sans montrer le conflit. Ted Kotcheff se concentrant sur ce vétéran abandonné par sa nation en dépit de ses services rendus. C'est ainsi davantage une œuvre sur le stress post-traumatique des soldats et une critique de l'Amérique, qu'un film d'action cherchant à glorifier le soldat.

Trois côtes cassées, et un personnage sauvé du montage final

Grand succès en salles, avec 125 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de seulement 15 millions de dollars, Rambo est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs films de Sylvester Stallone. Pourtant, l'acteur n'était pas le premier choix pour cette adaptation du roman de David Morrell (1972). Mais en rejoignant la production, la star américaine s'est grandement impliquée. D'abord en apportant des modifications au scénario pour faire de Rambo, non pas un psychopathe comme dans le roman, mais une victime de la société. C'est également sur le tournage que Sylvester Stallone a donné de sa personne. En tournant une cascade dans laquelle le protagoniste tombe d'une falaise sur un grand arbre avant de finir au sol, l'acteur s'est cassé trois côtes. La séquence a été gardée comme tel dans le montage final.

Par contre, un changement a été effectué concernant la fin, qui aurait pu tout changer pour la carrière de Sylvester Stallone. En effet, dans le scénario original, John Rambo devait se suicider devant son mentor, le colonel Trautman. La scène a même été filmée et inclus dans un premier montage. Cependant, lors des projections tests, les retours ont été très négatifs sur cette fin. Comme le raconte DVD Classik dans un article sur le film, "les spectateurs (avaient) pris le vétéran en compassion". Pour cette raison, la production décida de modifier la fin et de laisser le personnage en vie. Une bien meilleure idée puisque, dès lors, des suites ont été possibles. Sans cette modification, il n'y aurait aujourd'hui qu'un film Rambo, et non pas une des plus célèbres sagas de l'histoire du cinéma.

Découvrez ci-dessous la fin alternative de Rambo :