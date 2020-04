Sylvester Stallone révèle le film dont il est le plus fier

En cette période de confinement, l'acteur et réalisateur Sylvester Stallone s'est rendu sur ses réseaux sociaux pour divertir ses fans. Il a répondu à de nombreuses questions et a notamment révélé quel était le film préféré de sa carrière.

Sylvester Stallone est devenu une icône grâce à deux rôles emblématiques : Rocky et Rambo. Deux personnages qu'il n'arrive pas à abandonner puisqu'il les a de nouveau incarnés respectivement dans Creed 2 et Last Blood. Pendant cette période d'isolement, l'acteur/réalisateur/scénariste a répondu à des questions de ses fans, qui lui ont notamment demandé quel était le film préféré de sa carrière.

C'est évidemment un épisode de la saga Rocky

En regardant dans sa filmographie, Rocky est certainement l’œuvre toute désignée. Le premier opus de cette saga culte est un long-métrage très réussi, le classique indémodable de toute une génération. Réalisé par John G. Avildsen et écrit par Sylvester Stallone, Rocky a été un succès critique et commercial important. Le long-métrage avait rapporté plus de 117 millions de dollars uniquement sur le sol américain et avait surtout remporté, sur ses 10 nominations, les Oscars du Meilleur film, du Meilleur réalisateur et du Meilleur montage. Pourtant, le premier Rocky n'est pas le film préféré de Stallone :

Je dois dire que mon meilleur film est sans aucun doute Rocky. Mais celui dont je suis le plus fier est Rocky Balboa. Parce que personne ne voulait le faire. J'ai passé six ans à essayer de faire ce film et quand il est sorti, j'en était tellement fier, notamment à cause de ce que j'ai dû traverser pour le terminer.

En 1990, Sylvester Stallone vient officiellement terminer la saga Rocky avec Rocky 5. Pour l'occasion John G. Avildsen revient derrière la caméra, remplacé entre temps par Stallone sur les précédents opus. Même si le long métrage est mal reçu par les fans, il rapporte tout de même 119 millions de dollars à travers le monde. Mais la déception était de taille et a finalement enterré la franchise Rocky.

Mais en 2006, Sylvester Stallone est de retour, et il renfile les gants une nouvelle fois. Il propose à son public Rocky Balboa, qu'il écrit, produit et réalise. Une nouvelle aventure de son boxeur fétiche, qui est aujourd'hui vieilli et fatigué. Contre toute attente, le long-métrage est une vraie réussite. Sylvester Stallone parvient à ériger un film touchant, fragile et personnel. Une résurrection puissante d'un personnage culte. Les critiques sont au rendez-vous et encensent le film tandis qu'il rapporte presque 156 millions de dollars pour un budget de 24 millions.

On peut facilement comprendre l'attachement personnel que ressent Stallone à l'égard de ce film, qui était censé être son chant du cygne. Depuis le personnage est néanmoins revenu dans la saga Creed.