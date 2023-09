Sylvester Stallone révèle le film qui a changé sa vie

Lors d'une conversation organisée au Festival de Toronto, Sylvester Stallone s'est confié sur le film qui a changé sa vie. Le comédien et réalisateur est également revenu sur une expérience déterminante de sa jeunesse au cours de laquelle il a appris la mise en scène et l'écriture.

Sylvester Stallone se dévoile dans Sly

En 1976, après des années de galère et de nombreux efforts pour incarner le personnage qu'il a créé, Sylvester Stallone devient une star avec Rocky, un drame récompensé par trois Oscars centré sur une petite frappe de Philadelphie qui tente sa chance sur le ring. Par la suite, Sly atteint des sommets, interprète un autre personnage culte avec la saga Rambo, connaît des succès au box-office comme Cliffhanger : Traque au sommet et rappelle qu'il peut jouer autre chose que les héros d'action avec Copland.

Des projets mémorables qui s'enchaînent au cours de périodes parfois très compliquées pour Sylvester Stallone, qui traverse des hauts et des bas, en partie à cause de son ego surdimensionné. Dans les années 2000, avant de réussir à revenir sur le devant de la scène avec Rocky Balboa et John Rambo, le réalisateur et acteur connaît par exemple une grosse traversée du désert.

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) - Creed : L'Héritage de Rocky Balboa ©MGM

Des étapes sur lesquelles il revient dans le documentaire Sly : Stallone par Stallone de Thom Zimny, à découvrir en novembre prochain sur Netflix. Le long-métrage a été présenté au Festival du international du film de Toronto, qui s'est déroulé du 7 au 17 septembre 2023.

Le film qui a changé sa vie

Au cours d'une conversation organisée dans le cadre de l'événement, Sylvester Stallone s'est confié sur ses inspirations et sur les expériences qui l'ont mené à écrire Rocky. Il a notamment évoqué le film qui a changé sa vie, Les Travaux d'Hercule, péplum sorti en 1958 et porté par Steve Reeves, star du culturisme et influence majeure d'Arnold Schwarzenegger. Sly a déclaré à propos de ce long-métrage, qu'il a découvert à 12 ans et dont la performance physique de sa tête d'affiche l'a ébahi (via The Hollywood Reporter) :

J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir découvrir l'âge d'or du cinéma, quand les dialogues étaient devenus importants. Mais les dialogues ne m'ont pas autant ému que la véritable incarnation physique pour surmonter les obstacles.

Hercule (Steve Reeves) - Les Travaux d'Hercule ©Oscar Film

Ayant décroché un poste d'ouvreur dans un cinéma durant sa jeunesse, Sylvester Stallone a par la suite appris la réalisation et l'écriture en visionnant de nombreux films à répétition :

Regarder ces films encore et encore permet de percevoir de voir la magie. (...) Et j'ai fini par me dire que je pouvais faire mieux que ça. Avant de comprendre que je ne pouvais pas.

En persévérant, Sly a finalement donné naissance à Rocky Balboa :