Sylvester Stallone termine un film de boxe avec Pierce Brosnan

Le boxeur Prince Naseem “Naz” Hamed, célèbre pour ses KO, son arrogance et son style flamboyant, a droit à son biopic produit par Sylvester Stallone, avec notamment Pierce Brosnan au casting.

Le biopic d'un boxeur iconique pour Sylvester Stallone

Sylvester "Rocky" Stallone retourne dans l'univers de la boxe professionnelle, après avoir en avoir fait un genre de cinéma quasiment à lui seul. Après les sagas Rocky et Creed, l'acteur et cinéaste américain est en effet le producteur exécutif du film Giant. Il s'agit d'un biopic sur le boxeur britannique Prince Naseem “Naz” Hamed, champion du monde des poids plumes de 1995 à 2000 et véritable icône sportive, considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps.

D'origine yéménite, Prince Naseem “Naz” Hamed a connu une ascension fulgurante et une carrière phénoménale avant de s'incliner pour la première fois en avril 2001. Une unique défaite pour 36 victoires, suivie d'un ultime combat remporté avant sa retraite sportive en 2002, à l'âge de 28 ans.

C'est l'acteur Amir El-Masry (The Crown, Club zero, Mystère à Venise) qui incarne le boxeur Naseem “Naz” Hamed. Giant, écrit et réalisé par Rowan Athale (Gangs of London, Outside the Wire) racontera ainsi ses débuts et son accession à son premier titre de champion du monde, au prisme de sa relation avec son entraîneur irlandais Brendan Ingle. Celui-ci est interprété par Pierce Brosnan.

Le film, co-produit par Sylvester Stallone et sa société Balboa Productions, a débuté son tournage fin avril à Leeds en Angleterre. Selon les informations de Yahoo!, la production de Giant arrive à son terme.

Un autre film pour Sylvester Stallone et Rowan Athale

En plus de ce biopic sportif Giant, Sylvester Stallone et Rowan Athale sont actuellement aussi en pré-production du film Little America. Avec "Sly" cette fois-ci à l'écran et Rowan Athale au scénario et à la réalisation. Le pitch est le suivant :

Dans le futur, un président ressemblant à Donald Trump met en banqueroute les Etats-Unis. La Chine règle la dette du pays et de nombreux Américains partent en Asie pour trouver du travail. Dans ce monde dystopique où la Chine possède l'Amérique, un ancien membre américain de Force Recon est engagé par un milliardaire chinois pour se rendre dans un ghetto américain et retrouver sa fille.