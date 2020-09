Synchronic : le film avec Anthony Mackie et Jamie Dornan s'offre une bande-annonce intrigante

"Synchronic", le futur film de science-fiction de Justin Benson et Aaron Moorhead, se dévoile dans une première bande-annonce énigmatique. Porté par Anthony Mackie et Jamie Dornan, le film est attendu le 23 octobre aux USA.

C'est quoi Synchronic ?

Well Go USA Entertainment vient de dévoiler la première bande-annonce de Synchronic, un film de science-fiction qui promet pour le moins d'être étonnant. Il s'agit du nouveau thriller fantastique du duo de cinéastes Justin Benson et Aaron Moorhead. Ces derniers ont mis en scène d'autres films du même genre comme V/H/S Viral et Spring. Un duo encore méconnu mais pourtant très prometteur. Avec Synchronic, ils réunissent un casting dominé par Anthony Mackie et Jamie Dornan. Le premier est, entre autres, le Faucon dans le Marvel Cinematic Universe, et le second est notamment Christian Grey dans la franchise 50 Nuances de Grey.

Synchronic raconte le destin de deux ambulanciers de la Nouvelle-Orléans. Ces derniers voient leurs vies chamboulées quand ils découvrent une série de morts liées à une drogue expérimentale et dangereuse aux effets secondaires paranormaux. Après la disparition de la fille d'un des deux protagonistes, le duo s'engouffre dans une vérité terrifiante et psychédélique qui défiera tout ce qu'ils savent de la réalité et du flux temporel.

Une bande-annonce intrigante

La bande-annonce promet un film qui sort des sentiers battus. Une œuvre de science-fiction pas comme les autres. Une proposition psychédélique, fantasmagorique, hallucinatoire, irréelle et onirique. Difficile de tout comprendre dans ce premier teaser mais il semblerait que ces hallucinations concernent le personnage d'Anthony Mackie, obligé de prendre un médicament mystérieux qui l’envoie dans des univers parallèles. Le trailer promet une virée dans une science-fiction stylisée et oppressante, dans la droite lignée de l'univers de Lovecraft. Synchronic devrait emmener son spectateur dans de nombreux décors et mondes différents. Un voyage fantastique qui promet d'être original et explosif ! Le film devrait sortir le 23 octobre prochain aux USA, cependant il n'a pas encore de date de sortie en France. Mais il ne verra vraisemblablement pas le jour dans nos salles de cinéma. Le reste du casting se compose notamment de Katie Aselton (Scandale), de Ally Ioannides ou encore de Lawrence Turner.