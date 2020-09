Taika Waititi retrouve Jeff Goldblum pour un projet secret

Après avoir collaboré ensemble sur "Thor : Ragnarok", sorti en 2017, Taika Waititi et Jeff Goldblum pourraient bientôt se retrouver. L’acteur a teasé un projet secret qui pourrait voir le cinéaste le diriger à nouveau.

Une première collaboration fructueuse entre Taika Waititi et Jeff Goldblum

En 2017, Taika Waititi dirigeait Jeff Goldblum pour la première fois à l’écran dans Thor : Ragnarok. Troisième aventure du Dieu du Tonnerre, on y suivait le héros retenu prisonnier sur une planète par le Grand maître, et qui devait trouver un moyen de s’y échapper pour empêcher la déesse de la mort de détruire Asgard. Le film avait été largement salué à sa sortie, à la fois par le public et la critique, et avait permis à son réalisateur d’acquérir un nouveau statut, puisque Waititi est désormais l’un des cinéastes les plus convoités à Hollywood.

Il a depuis réalisé Jojo Rabbit l’année dernière, là aussi un succès public et critique, puis le dernier épisode de The Mandalorian, la série Star Wars qui a également bénéficié d’une bonne réception à sa sortie. Parmi les acteurs qui voudraient collaborer avec Waititi, Goldblum, qui jouait le Grand maître dans Ragnarok, aimerait retravailler avec le cinéaste néo-zélandais. Et son souhait pourrait bientôt être exaucé.

Jeff Goldblum tease un projet secret sur lequel il retrouverait Taika Waititi

Au cours d’une interview pour Insider, Jeff Goldblum a déclaré être fan de Taika Waititi depuis longtemps, avant même qu’ils ne fassent Thor 3 ensemble. Et en plus d’exprimer son souhait de jouer de nouveau pour lui, il a révélé que cela pourrait bientôt se faire, puisqu’ils travaillent actuellement sur un projet secret. Après avoir été interrogé sur The Mandalorian, l’acteur a proclamé son admiration pour la série et le cinéaste, avant de lâcher quelque chose qui devrait faire parler :

Je l’adore, je l’ai toujours adoré même avant de travailler avec lui, et peut-être qu’on fera encore quelque chose ensemble. On a parlé de faire quelque chose d’autre qui doit rester secret pour le moment mais je ferais n’importe quoi avec lui, bien sûr. Et Disney+ est un groupe incroyable avec lequel être associé. C’est une formidable famille, très intelligente et gentille.

Les déclarations de Goldblum sur Disney+ peuvent être vues comme ambiguës. S’il est possible qu’il voulait simplement complimenter le studio derrière The Mandalorian, ce commentaire pourrait faire allusion au projet secret qu’il évoque un peu avant. Peut-être que le projet en question sera une production du service de streaming. Ou il se pourrait même qu’il s’agisse du prochain film Star Wars que la firme aux grandes oreilles a chargé Waititi de réaliser. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre d’avoir plus de précisions pour savoir de quoi l’acteur parlait. Il faut aussi garder en tête que tous les projets discutés à Hollywood ne finissent pas tous par être matérialisés. Mais étant donné la popularité actuelle dont jouissent actuellement à la fois Waititi et Goldblum, il serait étonnant que l’on ne voit pas le résultat final si le Néo-Zélandais parvient à terminer le scénario qu’il a en tête.

Plusieurs projets à venir pour Taika Waititi et Jeff Goldblum

En attendant, on pourra toujours retrouver Waititi à la tête d’une comédie intitulée Next Goal Wins, qui n’a pas encore de date de sortie. Arrivera ensuite le quatrième film sur le héros joué par Chris Hemsworth, Thor : Love And Thunder, prévu pour le 9 février 2022. Quant au film Star Wars qu’il réalisera, on ne connait pour l’instant ni son titre, ni la date à laquelle on pourra le découvrir.

Du côté de Goldblum, on ne sait pas encore s’il reviendra dans le quatrième film consacré au Dieu du Tonnerre. On pourra en revanche bien le voir dans Jurassic World: Dominion, dans lequel il retrouvera le personnage de Ian Malcolm. Le film est attendu dans les salles pour le 9 juin 2021.